Doğum yapan Ebru Şancı, hastane odasından paylaştığı fotoğrafla eşini tiye aldı
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Doğum yapan Ebru Şancı, hastane odasından paylaştığı fotoğrafla eşini tiye aldı

Eski manken Ebru Şancı, üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi. Bebeğine Kürşad Fırat adını veren Şancı, kendisine refakat eden eşinin uyuduğu anı, "Sanırsın bu doğurmuş, 11'den beri yatıyor" notuyla paylaştı.

01.09.2020 11:49 | Son Güncelleme: 01.09.2020 12:58

Ebru Şancı-Alpaslan Öztürk çifti, üçüncü çocuklarını kucaklarına aldı. Doğum gününde oğlunu dünyaya getiren Şancı kendisine yardımcı olmak için hastanede kalan eşini, uyurken çekilmiş fotoğrafını paylaşarak tiye aldı.

DOĞUM GÜNÜNDE ÜÇÜNCÜ KEZ ANNE OLDU

2015 yılında futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlenen Ebru Şancı, 2016'da ikiz kızları Mila ve Ceylin'i kucağına almıştı. Eski manken Ebru Şancı üçüncü kez annelik heyecanı yaşadı. 37 yaşına basan Ebru Şancı, doğum gününde bebeği Kürşad Fırat'ı dünyaya getirdi.

"SANIRSIN BU DOĞURMUŞ"

Doğum sonrası hastanede kalan Ebru Şancı, kendisine refakatçilik eden eşinin uyurken çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Sabah karşı yaptığı paylaşımda Şancı, "Sanırsın bu doğurmuş; 11'den beri yatıyor. Yok aşkım sen yat dinlen yoruldun" diyerek eşiyle dalga geçti.

Ebru Şancı, doğum yaptıktan sonra yanında uyuyan eşini ifşa etti: Sanki o doğurdu

"EN GÜZEL DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ"

Öte yandan doğumdan sonra oğluyla olan ilk fotoğrafını paylaşan Şancı, "En güzel doğum günü hediyesi. Hoş geldin oğlum" dedi. İkiz kızları olan aile, doğumdan sonra ilk kez kardeşlerini gören kızlarının iç ısıtan anlarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Ebru Şancı, doğum yaptıktan sonra yanında uyuyan eşini ifşa etti: Sanki o doğurdu
Ebru Şancı, doğum yaptıktan sonra yanında uyuyan eşini ifşa etti: Sanki o doğurdu
Ebru Şancı, doğum yaptıktan sonra yanında uyuyan eşini ifşa etti: Sanki o doğurdu
Ebru Şancı, doğum yaptıktan sonra yanında uyuyan eşini ifşa etti: Sanki o doğurdu
Ebru Şancı, doğum yaptıktan sonra yanında uyuyan eşini ifşa etti: Sanki o doğurdu
Ebru Şancı, doğum yaptıktan sonra yanında uyuyan eşini ifşa etti: Sanki o doğurdu
Doğum yapan Ebru Şancı, hastane odasından paylaştığı fotoğrafla eşini tiye aldı

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Haber Yorumları (7)
DEDİ: Allah tamamına erdirsin. Bu kadar fesat ve şer gözlü bir toplum olmuşken, ailenizi bu arsızların gözünün içine sokmadan, uzakta yaşayınız.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
DENİZ: Çok güzel bir aile oldular gercekten ebru şancı benı şaşırttı en fazla 1 yıl sürer dmıstim yanıldım
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BAHAR: Maşallah Allah Analı Babalı Büyütsün
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