Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim
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Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim

Küçük oğlu Pars'ı geçtiğimiz nisan ayında kaybeden Ebru Şallı, Instagram hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Oğluyla sarılarak güldükleri fotoğrafı paylaşan Şallı, "Kavuşmak güzeldir, sarılmakta. Seni çok seviyorum ve çok özlüyorum ponçiğim" notunu düştü.

Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim
29.06.2020 21:46 | Son Güncelleme: 29.06.2020 22:11

Eski manken Ebru Şallı'nın Harun Tan ile olan evliliğinden dünyaya gelen 9 yaşındaki Pars, 16 Nisan'da 2 yıldır lenfoma tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Oğlunun yokluğuna alışmaya çalışan ve oldukça zor günler geçiren Ebru Şallı, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

"SENİ ÇOK ÖZLÜYORUM PONÇİĞİM"

Oğluyla sarılarak güldükleri fotoğrafı paylaşan Şallı, "Kavuşmak güzeldir, sarılmakta. Seni çok seviyorum ve çok özlüyorum ponçiğim" notunu düştü.

Ebru Şallı'nın söz konusu paylaşımı binlerce beğeni ve destek mesajları geldi.

Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim
Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim
Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim
Haber Yorumları (4)
PONCİK: bende seni annecigim
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AGA: zor durum da sanala durmadan koymak da amac ne onu anlamadim her seferin de gelen yoruma cevam vermek yada ayni seyi koyup ne amac kisaca zor durum olsa øzel hayat bazi seyler sanala koymaz birisi cikar hakaret eder kufur yapar bu sefer durum baska yere gider bazi seyler øzel de kalir øyle de olmasi gerek
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EBRUCUM ALLAH SANA COK BÜYÜ SABIRLAR VERSİN YAVRUM: Pervin
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