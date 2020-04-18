Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğullarının son görüntüsü ortaya çıktı
Harun Tan ve Ebru Şallı'nın 9 yaşındaki oğulları Pars Tan, önceki gün hayatını kaybetti. Pars'ın babasıyla İstanbul'da çekilen görüntüleri ortaya çıktı.
18.04.2020 13:34 | Son Güncelleme: 18.04.2020 13:40
Ünlü model Ebru Şallı ile Harun Tan'ın 9 yaşındaki oğulları Pars Tan, lenfoma teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Dün son yolculuğuna uğurlanan Pars'ın babasıyla çekilen görüntüleri herkesi derinden sarstı.
SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Tv100'de yer alan habere göre: Eklem ağrıları ve halsizlik nedeniyle tedavi altına alınan Pars, geçtiğimiz yıl ilik nakli olmuştu. Pars Tan'ın tedavisi geçen yıl iyiye gitmiş, babasıyla Bebek'te görüntülenmişti. Minik Pars'ın ölüm haberinin ardından çekilen son görüntüleri yeniden gündeme geldi.
HAYATINI KAYBETTİ
Hastalığı tekrarladığı için son 1 aydır özel bir hastaneye tedavi gören minik Pars hastalığın tekrarlanması sonucu hayatını kaybetti. Minik Pars, dün öğle namazının ardından Kilyos'ta son yolculuğuna uğurlandı.