Ebru Şallı, Pilates Pozuyla Vücudunun Sınırlarını Zorladı!
Güzel manken Ebru Şallı, sosyal medya hesabından paylaştığı sınırları zorlayan pilates hareketiyle mest etti. Şallı'nın bir takipçisi paylaşıma, "Fiziğiniz kusursuz." yorumunu yaptı.
Ebru Şallı, sosyal medya hesabından paylaştığı pilates fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi. Ebru Şallı fiziğiyle takipçilerinden tam puan aldı.
"KASLARI UZATIR VE RAHATLATIR"
Instagram hesabından stretching yaptığı anların fotoğrafına paylaşan Ebru Şallı, "Stretching sağlık demektir. Her pilatesten, spordan, yürüyüş ve koşudan sonra 20 dk esneme yapı! Kan dolaşımını hızlandırır. Kasları uzatır ve rahatlatır. Eklemlere özgürlük kazandırır. Ruhu ve bedeni güzelleştirir..." ifadelerini kullandı.
"KEŞKE SİZİN GİBİ FİZİĞİM OLSAYDI"
Şallı'nın pilates pozuna takipçileri de sessiz kalmadı. Şallı'nın bir takipçisi paylaşıma, "Fiziğiniz kusursuz." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise "Yaz geldi keşke sizin gibi fiziğim olsaydı." yorumunu yaptı.
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Haberlere bakarken dikkatimi çekti ve yorumlara da göz atayım dedim. Plates çok mükemmel bir spor elastik bir vücüuda sahip oluyorsun belli bir süre sonra bu spor vücuda oldukça iyi gelir. Bilmeyenlerde bilsin. Ancak buraya yorum yazmamın sebebine gelince bir tane iyi yorum okumadım kıskanç kalbi bozuk fitne fesat yorumlar. Bu yorumları yapanlar acaba hiç 45 ini görmeyecek mi yada bu kadar asosyal insanlarmısınız. Bakış açısına gel 65 lik bir kafadasınız hepiniz bir okadarda bilmiş ve cahil. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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alışık oldugu için normaldir pozisyon gayet başarılı 10 veriyomCevap Yaz Yayından Kaldır
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Beton gibi Maşşşşaaallahhhh. Etrafta patetes çuvalı gibi dolaşmıyor bari. Kıskananlar çadlasın. .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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vucut mu var hepsı yapma germe eskı ayakkabının yenılenmesi gıbı kadınCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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platesle doğdu platesle ölecek haspam. bizde patatesle doğduk patatesle ölecez bu gidişle.Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır