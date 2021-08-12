Ebru Şallı'nın "Sarı sevenler" notuyla paylaştığı bikinili fotoğrafına beğeni yağdı
İki çocuk annesi Ebru Şallı, sosyal medya hesabından pozlarını paylaşmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde teyzesini kaybettiğine dair haberleri yalanlayan Şallı'nın "sarı severler" notuyla paylaştığı fotoğrafa beğeni yağdı.
Ünlüler dünyasının en fit isimleri arasında yer alan eski manken Ebru Şallı, formundan taviz vermiyor. İki çocuk annesi Şallı, sosyal medya hesabından dan yeni fotoğraflarını da sık sık takipçileriyle buluşturuyor.
FOTOĞRAFI ÇOK BEĞENİLDİ
Ebru Şallı'dan yeni kareler geldi. Şallı, sarı bikinisiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Kusursuz fiziğiyle dikkat çeken Ebru Şallı, takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni aldı.
TEYZESİYLE İLGİLİ HABERLERİ YALANLAMIŞTI
Diğer yandan Ebru Şallı'nın geçtiğimiz günlerde teyzesinin vefat ettiği ortaya atılmıştı. Art arda gelen telefonların ardından açıklama yapan Şanlı, haberin yalan olduğunu söyledi.
İşte Ebru Şallı'nın o pozları: