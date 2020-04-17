Ebru Şallı'nın 8 yaşında hayatını kaybeden oğlu son yolculuğuna uğurlandı Eski manken ve sunucu Ebru Şallı'nın lenfoma hastası 8 yaşındaki oğlu Pars, dün akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Pars, bugün Kilyos'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 8 yaşındaki oğlu Pars dün akşam hayatını kaybetti. Evlat acısıyla yıkılan Şallı, bugün oğlunu son yolculuğuna uğurlandı.

KİLYOS'TA DEFNEDİLDİ

Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gördüğü öğrenilen Pars Tan için öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Pars Tan, Kilyos mezarlığında defnedildi. Aile üyelerinin birçoğunu koronavirüs salgınından dolayı Pars'ın cenaze törenine katılamadı.

Kaynak: DHA