Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde oğlunu lenfoma kanseri nedeniyle kaybeden Ebru Şallı'nın çocuğunun iyileşmesi için 1 yıl boyunca ilik verdiği ortaya çıktı.

Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı
30.04.2020 09:36 | Son Güncelleme: 30.04.2020 09:41

Eski manken Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 9 yaşındaki oğlu Pars, 17 Nisan'dan lenfoma tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Evlat acısıyla yıkılan Şallı'nın oğlu için yaptıkları ise herkesi derinden etkiledi.

OĞLUNA KEMİK İLİĞİ VERDİ

Akşam'da yer alan habere göre: Şallı'nın, iki senedir hasta olan 9 yaşındaki Pars'a kemik iliği verdiği öğrenildi. Pars için kendi kemik iliği uyduktan sonra nakil işlemlerine eşi Uğur Akkuş ile başlayan Ebru Şallı, geçtiğimiz ağustos ayında hastaneye yattı. Bu zor nakil işleminden birkaç gün sonra da Pars tedaviye yanıt verdi. Ancak minik Pars'ın hastalığın nüksetti.

Ebru Şallı, kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdi

OĞLUNUN EŞYALARIYLA ZAMAN GEÇİRİYOR

2 çocuğu olan Ebru Şallı, kendisine gelen taziye mesajlarına henüz geri dönüş yapmadı. Şallı, bu zorlu süreci oğlunun eşyalarıyla zaman geçirerek atlatmaya çalışıyor. Ebru Şallı, Instagram hesabından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı oğluyla yıllar önce yaptığı programdaki görüntüleri paylaşarak kutlamıştı.

Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı

İlgili Haberler

Ebru Şallı, 23 Nisan'ı vefat eden oğlunun görüntüleriyle kutladı
Ebru Şallı, 23 Nisan'ı vefat eden oğlunun görüntüleriyle kutladı
Ebru Şallı, oğlu Pars'ın mezarını ziyaret ederek çiçek ve bileklik bıraktı
Ebru Şallı, oğlu Pars'ın mezarını ziyaret ederek çiçek ve bileklik bıraktı
Haber Yorumları (1)
ÇOK ÜZÜCÜ: Allah sana sabır versin kardeşim. Cennetinde kavuştursun sizleri. Okuduğumuzda bizim bile ciğerimizi yakan şey. . . Kim bilir seni nasıl yakmıştır.
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun Magazin
Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı...
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı Magazin
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
Survivor'da Masterchef ödül oyununda haksızlık olmaması için iki takım da şampiyon ilan edildi Magazin
Survivor'da Masterchef ödül oyununda haksızlık olmaması için iki takım da şampiyon ilan edildi
20 haftalık hamile olan Gigi Hadid'in bir kızı olacak Magazin
20 haftalık hamile olan Gigi Hadid'in bir kızı olacak
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, 20 haftalık hamile Magazin
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, 20 haftalık hamile
Pınar Altuğ, eşiyle ilgili seviyesiz yorum yapan takipçisinin fotoğraflarını paylaşarak yanıt verdi: Ne desem bilemedim! Magazin
Pınar Altuğ, eşiyle ilgili seviyesiz yorum yapan takipçisinin fotoğraflarını paylaşarak yanıt verdi: Ne desem...
Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma
Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma
'Şinanari' şarkısıyla şöhreti yakalamıştı! Şimdi görenler tanıyamıyor
"Şinanari" şarkısıyla şöhreti yakalamıştı! Şimdi görenler tanıyamıyor
Simge Sağın'dan aşk hayatıyla ilgili çarpıcı itiraf: İlişkilerimin çoğunda aldatıldım
Simge Sağın'dan aşk hayatıyla ilgili çarpıcı itiraf: İlişkilerimin çoğunda aldatıldım
Bakanlık'tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı
Bakanlık'tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony...
Oyuncu Gamze Aksu, ablasının doğum günü partisinde eniştesi tarafından darp edildi
Oyuncu Gamze Aksu, ablasının doğum günü partisinde eniştesi tarafından darp edildi
Survivor 2020'de adaya veda eden isim Gizem oldu
Survivor 2020'de adaya veda eden isim Gizem oldu
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın duygulandıran son açıklaması: Yemin ederim en önemli şey sağlıktır
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın duygulandıran son açıklaması: Yemin ederim en önemli şey sağlıktır
Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı
Arkadaşı Nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi
Arkadaşı Nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi
Türk milleti hakkında söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Kim Kardashian'ın YouTube hesabı hacklendi
Türk milleti hakkında söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Kim Kardashian'ın YouTube hesabı hacklendi
Bülent Ersoy, arkadaşı Nur Yerlitaş'ın cenazesine katılmak için özel izin aldı
Bülent Ersoy, arkadaşı Nur Yerlitaş'ın cenazesine katılmak için özel izin aldı
Kanal 7 haber spikeri Hülya Yürekli Seloni, koronavirüse yakalandı
Kanal 7 haber spikeri Hülya Yürekli Seloni, koronavirüse yakalandı
Survivor Nisa, oyun esnasında gözyaşlarına boğuldu: Yapamıyorum, gitmek istiyorum
Survivor Nisa, oyun esnasında gözyaşlarına boğuldu: Yapamıyorum, gitmek istiyorum
Bağcılar'daki ev partisine katılan şarkıcı Yusuf Gültekin, gözaltına alındı
Bağcılar'daki ev partisine katılan şarkıcı Yusuf Gültekin, gözaltına alındı
Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum
Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum
Acun Ilıcalı, Karayipler'de mahsur kalan Türkler hakkında konuştu: Herkesi ulaştırmak için gerekirse uçağı dolmuş yapacağım
Acun Ilıcalı, Karayipler'de mahsur kalan Türkler hakkında konuştu: Herkesi ulaştırmak için gerekirse uçağı...
Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti
Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti
Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek
Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek
Şeyma Subaşı, oruç tutmaya çalışan İtalyan sevgilisi hakkında konuştu: Sadece su içiyor
Şeyma Subaşı, oruç tutmaya çalışan İtalyan sevgilisi hakkında konuştu: Sadece su içiyor
Bülent Ersoy, Nur Yerlitaş için hüzünlü bir veda mesajı yayınladı: Niye acele ettin bu kadar, sırada ben vardım
Bülent Ersoy, Nur Yerlitaş için hüzünlü bir veda mesajı yayınladı: Niye acele ettin bu kadar, sırada ben vardım
Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz
Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz
Nur Yerlitaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu
Nur Yerlitaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Engin Altay Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Haluk Levent Bülent Ersoy Serenay Sarıkaya
Spor Podolski Burak Yılmaz Lionel Messi Mauricio Isla Ali Şafak Öztürk
Daha Fazla Türk Mart Sabah Mayıs
Şu an buradasınız: Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020 10:32:01. #1.14#
title