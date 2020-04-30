Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı Geçtiğimiz günlerde oğlunu lenfoma kanseri nedeniyle kaybeden Ebru Şallı'nın çocuğunun iyileşmesi için 1 yıl boyunca ilik verdiği ortaya çıktı.

Eski manken Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 9 yaşındaki oğlu Pars, 17 Nisan'dan lenfoma tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Evlat acısıyla yıkılan Şallı'nın oğlu için yaptıkları ise herkesi derinden etkiledi.

OĞLUNA KEMİK İLİĞİ VERDİ

Akşam'da yer alan habere göre: Şallı'nın, iki senedir hasta olan 9 yaşındaki Pars'a kemik iliği verdiği öğrenildi. Pars için kendi kemik iliği uyduktan sonra nakil işlemlerine eşi Uğur Akkuş ile başlayan Ebru Şallı, geçtiğimiz ağustos ayında hastaneye yattı. Bu zor nakil işleminden birkaç gün sonra da Pars tedaviye yanıt verdi. Ancak minik Pars'ın hastalığın nüksetti.

OĞLUNUN EŞYALARIYLA ZAMAN GEÇİRİYOR

2 çocuğu olan Ebru Şallı, kendisine gelen taziye mesajlarına henüz geri dönüş yapmadı. Şallı, bu zorlu süreci oğlunun eşyalarıyla zaman geçirerek atlatmaya çalışıyor. Ebru Şallı, Instagram hesabından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı oğluyla yıllar önce yaptığı programdaki görüntüleri paylaşarak kutlamıştı.