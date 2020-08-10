Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş ile aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor. Eşinin kucağında poz veren Şallı, kendisine gelen "Ayakların çok büyük" yorumlarından sonra da 36 numara olduğunu söylediği ayaklarını "Patiler mini mini" notuyla paylaştı.

Son günlerde sık sık gündeme gelen eski manken Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş ile çekildiği aşk dolu pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Şu sıralar iş insanı eşi Uğur Akkuş ile Bodrum Türkbükü'nde tatil yapan Ebru Şallı, eşi ile birlikte çekilen bir karesini kalp emojisiyle Instagram hesabının hikayeler bölümünden takipçileriyle paylaştı. "PATİLER MİNİ MİNİ" Ebru Şallı, daha sonra kendisine gelen "Ayakların çok büyük" yorumlarına yine yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Eski manken, 36 numara olduğunu söylediği ayaklarını "Patiler mini mini" notuyla paylaştı.