Ebru Şahin kimdir? Hercai dizisiyle adını duyurmuştu

Hercai dizisi sayesinde başarıya sağlam adımlar atan Ebru Şahin, paylaşımıyla konuşulmaya başladı. Başarılı oyuncu Ebru Şahin, sosyal medya hesabından ilk ödül heyecanı paylaştı. Bunun üzerine internette Ebru Şahin kimdir araması yapılmaya başladı. Peki Ebru Şahin kimdir? Kaç yaşında?

EBRU ŞAHİN KİMDİR?

Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşadı. Ardından Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol aldı. En son ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Hercai dizisinde Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin, 1.66 metre boyunda, 54 kilo ve boğa burcudur.

EBRU ŞAHİN'İN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

2019 – Hercai (Reyyan) (TV Dizisi)

2018 – Yasak Elma (Hira) (TV Dizisi)

2017 – İstanbullu Gelin (Burcu) (TV Dizisi)

2017 – Savaşçı (Didem) (TV Dizisi)

2017 – Babam (Nilüfer) (Sinema Filmi)

2016 – Kan Parası (Sinema Filmi)