Ebru Şahin, Hercai'deki başarılı performansıyla dünya listesine girdi
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Ebru Şahin, Hercai'deki başarılı performansıyla dünya listesine girdi

07.10.2020 15:41 | Son Güncelleme: 07.10.2020 16:20

Yayınlandığı her ülkede reytingleri altüst eden 'Hercai' dizisinde 'Reyyan' karakterine hayat veren Ebru Şahin, başarılı oyunculuk performansıyla dünyada Twitter gündemine oturdu.

50'den fazla ülkede gösterilen Hercai'deki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Ebru Şahin, sosyal medya gündeminde uzun süre kalarak rekor kırıyor. Güzel oyuncunun üstün performansı nedeniyle bazı ülkelerde dizinin adı 'Hercai Reyyan' olarak tanıtımlarda kullanılırken, oyuncuya dünyanın her yerinden övgü mesajları yağıyor.

22 SAAT DÜNYA GÜNDEMİNDE KALAN TÜRK OYUNCU OLDU

Özellikle İsviçre'de yayınlanan son bölüm sonrası 22 saat Twitter gündeminde kalan Ebru Şahin, bu alanda bir Türk oyuncu olarak rekora imza attı.

Ebru Şahin, Hercai'deki başarılı performansıyla dünya listesine girdi
Ebru Şahin, Hercai'deki başarılı performansıyla dünya listesine girdi
Ebru Şahin, Hercai'deki başarılı performansıyla dünya listesine girdi
Ebru Şahin, Hercai'deki başarılı performansıyla dünya listesine girdi

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları (2)
KAHTALİ: Dizede bagirmaktan ve aglamaktan baska birsey yokki
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...: Abi ne alaka yaaa çok basit bir dizi daha kaliteli oyuncularımız var. bu nasıl gündemde kalmış nasıl olmuş ne alaka yani!
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500
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.10.2020 16:42:21. #1.15#
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