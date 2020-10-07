Ebru Şahin, Hercai'deki başarılı performansıyla dünya listesine girdi

Yayınlandığı her ülkede reytingleri altüst eden 'Hercai' dizisinde 'Reyyan' karakterine hayat veren Ebru Şahin, başarılı oyunculuk performansıyla dünyada Twitter gündemine oturdu.

50'den fazla ülkede gösterilen Hercai'deki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Ebru Şahin, sosyal medya gündeminde uzun süre kalarak rekor kırıyor. Güzel oyuncunun üstün performansı nedeniyle bazı ülkelerde dizinin adı 'Hercai Reyyan' olarak tanıtımlarda kullanılırken, oyuncuya dünyanın her yerinden övgü mesajları yağıyor.

22 SAAT DÜNYA GÜNDEMİNDE KALAN TÜRK OYUNCU OLDU

Özellikle İsviçre'de yayınlanan son bölüm sonrası 22 saat Twitter gündeminde kalan Ebru Şahin, bu alanda bir Türk oyuncu olarak rekora imza attı.

Kaynak: Snob Magazin