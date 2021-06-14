Ebru Şahin'in yeni projesi belli oldu! Sevenlerini şaşırtacak
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Ebru Şahin'in yeni projesi belli oldu! Sevenlerini şaşırtacak

Ebru Şahin'in yeni projesi belli oldu! Sevenlerini şaşırtacak
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Son olarak 'Hercai' dizisinde Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin'in yeni sezonda hangi dizide rol alacağı belli oldu. İşte Şahin'in yeni projesi...

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Başrolünü oynadığı Hercai dizisi, 25 Nisan'da ekrana veda eden Ebru Şahin'e son dönemde dev prodüksiyonlu projelerden teklif gittiği konuşuluyordu. Sevgilisi Cedi Osman'la Maldivler'e tatile giden ve bir süre dinlenen Şahin sonunda kararını verdi.

SENARYODAN ETKİLENMİŞ

Başarılı oyuncunun senaryosundan çok etkilendiği 'Destan' dizisi için imza aşamasında olduğu ortaya çıktı. Son anda bir değişiklik olmazsa Ebru Şahin yeni yayın döneminde yine atv'de seyirciyle buluşacak.

DESTANSI BİR AŞK HİKAYESİ...

Bozdağ Film imzalı dizinin senaryosunu "Sen Anlat Karadeniz" ve "Sefirin Kızı" gibi unutulmaz dizileri de yazan Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem kaleme alıyor. Emir Khalilzadeh'in yöneteceği ilk ismi "Akkız Destanı" olan dizi 9. Yüzyılda Türklerin İslamiyet'e geçişinden önceki dönemde Orta Asya'da yaşayan dağ obalı kimsesiz bir kız ve eli ayağı tutmayan han oğlunun destansı aşk hikayesini konu alıyor.

Çekimlerine temmuz ayında başlaması planlanan dizinin erkek başrol oyuncusu için görüşmeler sürüyor.

Ebru Şahin'in yeni projesi belli oldu! Sevenlerini şaşırtacak
Ebru Şahin'in yeni projesi belli oldu! Sevenlerini şaşırtacak

Kaynak: Snob Magazin

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