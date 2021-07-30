Ebru Şahin'in partneri bakın kim oldu
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Ebru Şahin'in partneri bakın kim oldu

Ebru Şahin'in partneri bakın kim oldu
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Yeni sezonda 'Destan' dizisinde rol alacak olan Ebru Şahin'in partneri belli oldu. İşte detaylar...

Ebru Şahin "Hercai"nin ardından çok sayıda teklif almış ve sonunda Bozdağ Film'in atv için çekeceği "Destan" dizisiyle anlaşmıştı. 8. yüzyılda geçen etkili bir aşk hikayesini beyazcama taşıyacak olan dizinin çekimleri ağustos ortasında başlayacak.

Son olarak dönem dizisi Hay Sultan'ı yöneten Emir Khalilzadeh'in çekeceği diziyi Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir erdem yazıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Akkız'ın hikayesini anlatan dizide Ebru Şahin'in partneri Batuga karakteri için titiz bir çalışma yapıldı ve sonunda güçlü oyunculuğuyla öne çıkan Edip Tepeli de karar kılındı.

Senaryosunu okuyan herkesin çok beğendiği projede Kaan Çakır, Filiz Ahmet ve Selim Bayraktar da rol alacak.

Merakla beklenen dizinin cast çalışmaları sürüyor.

EDİP TEPELİ KİMDİR?

Edip Tepeli, 18 Nisan 1989 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezundur.

Şehir Tiyatroları'nda oyunculuk eğitimi de alan Edip tepeli, ilk oyunculuk deneyimini 2014 yılında rol aldığı Kurt Seyit ve Şura dizisi ile yaşamış; Seni Kimler Aldı, Yıldızlar Şahidim, Yaşamayanlar, Hayati ve Diğerleri ve Yeni Başlayanlar İçin Hayatta Kalma Sanatı gibi yapımlarda rol almıştır.

Şimdilerde, Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan Sefirin Kızı dizisinde Ömer karakterine hayat veren Edip Tepeli, 1.80 metre boyunda, 75 kilo ve Koç burcudur.

Edip Tepeli'nin rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Sefirin Kızı (Kavruk Ömer) (TV Dizisi)

2018 – Yaşamayanlar (Şişman) (TV Dizisi)

2017 – Hayati ve Diğerleri (Üzeyir) (TV Dizisi)

2017 – Yıldızlar Şahidim (Harun) (TV Dizisi)

2017 – Yeni Başlayanlar İçin Hayatta Kalma Sanatı (Sinema Filmi)

2017 – Seni Kimler Aldı (Sinan) (TV Dizisi)

2014 – Kurt Seyit ve Şura (TV Dizisi)

Ebru Şahin'in partneri bakın kim oldu
Ebru Şahin'in partneri bakın kim oldu
Ebru Şahin'in partneri bakın kim oldu

Kaynak: Snob Magazin

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