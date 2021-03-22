'Palalı Saldırgan' Ebru Polat'la tatil yaptığı haberlerin kaldırılmasını istedi, mahkemeden ret geldi

Gezi olayları sırasında göstericilere elindeki palayla saldıran ve 'Palalı Sabri' adıyla tanınan Sabri Çelebi'nin Dubai'de bir gece kulübünde şarkıcı Ebru Polat'la samimi görüntülerini ortaya çıkmıştı. Ebru Polat, bir süredir Dubai tatilinde yüzünü göstermediği bir iş adamıyla fotoğraflarını paylaşıyordu. Fakat Sabri Çelebi, Instagram hikayesinden Ebru Polat ile bir gece kulübünde eğlenirken görüntülerini yayınlamıştı.

"GÖRÜŞTÜĞÜM İNSANLARIN GBT'SİNE BAKMIYORUM"

Sabah'ta yer alan habere göre; Polat ve Çelebi'nin adı dedikodularına karışırken şarkıcıdan açıklama geldi. Polat açıklamasında, "Ünlü olmanın zorlukları işte; en ufak bir şeyde problem yaşarız. Ben görüştüğüm insanların GBT'sine bakmıyorum. Ben bir insanı seviyorum, görüşürüm, konuşurum. Kimsenin hatası bir diğer insanı ilgilendirmez. Kim ne yapmış ne etmiş geçmişinde ilgilendirmez. Ben yanlış bir şey yaparım amenna ama gelip beni eleştiremezsiniz. Kimsenin hatası kimseyi ilgilendirmiyor" diye konuştu.

EBRU POLAT'LA ÇIKAN HABERLER İÇİN HAREKETE GEÇTİ

İkili hakkında çıkan haberler üzerine Sabri Çelebi, Sulh Ceza Hakimliğine şeref ve haysiyetine saldırıda bulunulduğunu öne sürerek haberlere erişim engelli talebinde bulundu. Sabri Çelebi'nin avukat tarafından hakimliğe sunulan dilekçede 2013 yılında haberlerde 'Palalı Sabri' şeklinde bahsedildiği ancak artık haber değeri olmadığı için halen bu şekilde anıldığı anlatıldı.

"ÇOCUĞUMUN PSİKOLOJİSİ BOZULUYOR"

Şikayet dilekçesinde Sabri Çelebi'nin 7 yaşında bir kız çocuğunun olduğu anlatılırken, çıkan haberlerde "Palalı" tabirinin kullanılmasından dolayı çocuğunun kendisine sorular sormaya başladığını psikolojik anlamda etkilenebileceğini, ayrıca magazinciler tarafından gündeme getirildiğini artık unutulma hakkından faydalanmak istediğini belirterek haberlerin erişime engellenmesini talep etti.

MAHKEME TALEBİ REDDETTİ

Talebi değerlendiren nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10. maddesinde herkesin düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama hakkına sahip olduğunu örnek vererek erişim engeli talebini reddetti.