Ebru Gündeş Tatilde Görüntülenmemek İçin Köşe Bucak Kaçtı

Ebru Gündeş, yoğun sezonun ardından tatile çıktı. Her yıl olduğu gibi soluğu yine Bodrum'da alan Gündeş, bir otelde kızı Alara ile görüntülendi. Yıllardır gazetecilere görüntü vermemek için ortalarda görünmeyen Gündeş, bu sefer de arkadaşlarının yardımı ile kendisini gizledi.

GÖRÜNTÜLENDİĞİNİ ANLAYINCA KÖŞE BUCAK KAÇTI

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, başarılı sanatçı Ebru Gündeş, yoğun sezonun ardından tatile çıktı. Birkaç gün önce Cennet Koyu'nda bulunan otele yerleşen sanatçı, önceki gün kızı ile arkadaşlarını ziyaret etti. Bir beach'te arkadaşları ile yemek yiyen Gündeş'in keyfi, gazetecilerin görüntü aldığını fark etmesi ile kaçtı.

ARKADAŞLARI ÖNÜNDE SET OLDU

Yıllardır gazetecilere görüntü vermemek için ortalarda görünmeyen Gündeş, arkadaşlarının yardımı ile kendisini gizledi. Ebru Gündeş'in önüne set olan arkadaşları, hemen mekanın arka kısmında bulunan ve karanlık olan bölüme geçti. Sohbete bir süre orada devam eden sanatçı, sonrasında ise dolmuş misali bagiye binerek odasına çıktı.

Amerika'da tutuklu olan eşi Reza Zarrab ile sıkıntılı günler yaşayan Gündeş'in, biraz da olsa kendisini topladığı öğrenildi.