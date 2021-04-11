Ebru Gündeş kafa tatil için Dubai'ye gitti
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Ebru Gündeş kafa tatil için Dubai'ye gitti

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Ebru Gündeş kafa tatil için Dubai'ye gitti

Pandemi sebebiyle sahnelerin yasak olmasından dolayı yeni isimler keşfetmek için başlattığı 'Ebru Gündeş Dinliyor' projesine devam ediyor. Sanatçı, bir haftadır kafa dinlemek için Dubai'ye gittiği öğrenildi. İşte detaylar

Snob Magazin'in haberine göre; Ebru Gündeş, yeni isimler keşfetmek için başlattığı 'Ebru Gündeş Dinliyor' projesine devam ederken, kafa dinlemek için tatile gittiği ortaya çıktı. Sanatçı, bir haftadır kızı Alara ve sosyetik isim Derya Ayaydın'la Dubai'ye gittiği öğrenildi. Yakın arkadaşı Ayaydın'la iki gün daha Dubai'de kalacak olan Gündeş, daha sonra İstanbul'a dönecek. Sanatçı, tatile gittiğinin duyulmaması için sosyal medya hesaplarından hiçbir paylaşım yapmaması dikkat çekti. Dubai'de güzel havanın tadını çıkaran sanatçı, yeni isimler keşfetmek için başlattığı 'Ebru Gündeş Dinliyor' çalışmasındaki gelen video'ları dinlemeye devam edecek.

Kaynak: Snob Magazin

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