Ebru Gündeş "Diğer arkadaşlarıma ayıp olur" diyerek düğünde sahne almadı

Koronavirüs salgınında hasta sayılarının düşmesinin ardından geçilen normalleşme adımlarında, müzisyenlerle ilgili adımlara yer verilmedi. Bunun üzerine çok sayıda müzisyen, karara tepki gösterirken söz yazarı Günay Çoban, sosyal medya hesabından Ebru Gündeş'le ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Çoban, Güneş'in arkadaşlarına haksızlık olmaması için anlaşma yaptığı düğünde sahneye çıkmadığını söyledi.

Türkiye'de koronavirüs hasta sayılarının düşmesinin ardından 1 Haziran itibariyle yeni normalleşme sürecine geçildi. Yeni normalleşme dönemi kapsamında birçok işletmeye kepenk açma imkanı tanınırken, müzik sektörü için erken olduğu kararına varıldı. Bu kararın üzerine çok sayıda müzisyen, sosyal medya hesaplarından tepki paylaşımı yaptı.

EBRU GÜNDEŞ SAHNEYE ÇIKMADI

Sahne sanatçılarına bir destek de Ebru Gündeş'ten geldi. Gündeş, Bodrum'da anlaşması olduğu bir düğünde sahneye çıkmama kararı aldı.Ebru Gündeş'in bu kararını söz yazarı Günay Çoban sosyal medya hesabından açıkladı.

"EŞİTLİĞE AYKIRI OLUR, YAKIŞMAZ"

Çoban, mesajında "Bu akşam Bodrum'da bir düğünde anlaşması olan Ebru Gündeş, eğlence yasağına saygısından ve "diğer sanatçı arkadaşlarım sahneye çıkamazken benim çıkmam eşitliğe aykırı olur, yakışık almaz" düşüncesiyle iptal etmiş. Sanatçı duruşu budur Yasakları delip düğünlere koşanlar da var" ifadelerini kullandı.