Ebru Gündeş boşanma davasını neden Bodrum'da açtı?
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Ebru Gündeş boşanma davasını neden Bodrum'da açtı?

Ebru Gündeş boşanma davasını neden Bodrum'da açtı?
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Barış Pehlivan bugünkü yazısında, şarkıcı Ebru Gündeş'in Rıza Sarraf'a açtığı boşanma davasındaki "Hile" iddialarını ele aldı.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan bugünkü köşesinde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Barış Pehlivan yazısında, şarkıcı Ebru Gündeş'in Rıza Sarraf'a açtığı boşanma davasındaki "Hile" iddialarını ele aldı. Gündeş'in İstanbul'da yaşamasına rağmen Bodrum'da dava açmasının sebebini araştıran Pehlivan, "Gündeş'in davadaki avukatlarının ismini görünce anlamaya başladım" dedi.

Barış Pehlivan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle: "Duymayan kalmamıştır: Ebru Gündeş, 11 yıldır evli olduğu eşi Rıza Sarraf'a boşanma davası açtı. Davanın Bodrum'da açıldığını okuduğumda, 'Gündeş gizli kalsın istemiş' diye düşünmüştüm. Gelin görün ki Hürriyet'ten Toygun Atilla'ya konuşan Sarraf'ın avukatı, kafamda şimşekleri çaktırdı. Zira, boşanma davasını yürüten mahkemenin yetkisiz, Gündeş'in Bodrum'daki adresinin ise geçersiz olduğu öne sürülüyordu. Şarkıcının boşanma davasının Bodrum'da görülmesi için hile yaptığını iddia ediyorlardı.

Sahi, neydi İstanbul'da yaşayıp Bodrum'da boşanma davası açmanın sırrı? Gündeş'in davadaki avukatlarının ismini görünce anlamaya başladım. Sahi, şarkıcı neden kamuoyunun da bildiği avukatlarını tercih etmemişti? Öyle ya, hep paranın konuşulduğu böylesi bir evliliğin boşanma davasında da "istediğini koparmak" önemliydi. Eh, bunun için Bodrum hakimliği yapan kişilere davayı teslim etmek de tesadüf olmasa gerek. Gündeş'in pek tanınmayan avukatları Mehtap Çelikbilek ve Erkan Koşaran'dan bahsediyorum. Avukatların, Türkiye'nin en kritik boşanmalarından birinin görüleceği Bodrum Adliyesi'nde iki yıl önceye kadar hakimlik yapmaları rastlantı mı? Türk yargısının nasıl işlediğine dair üzerinde düşünülmesi gereken noktalardan biri de bu."

Kaynak: Snob Magazin

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