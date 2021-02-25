Ebru Akel'le Kadın İsterse canlı izle! 25 Şubat Show Tv Ebru Akel'le Kadın İsterse canlı izle! Ebru Akel'le Kadın İsterse saat kaçta, hangi kanalda?

Show Tv Ebru Akel'le Kadın İsterse izle! Show Tv yayın akışı! Hafta içi her gün Show Tv ekranlarında yayınlanan Ebru Akel'le Kadın İsterse programında bugün neler konuşuldu? Tüm gelişmeler için 25 Şubat Perşembe Show Tv Canlı Yayın Ebru Akel'le Kadın İsterse bugünkü programı izle! Show Tv Canlı Yayın Ebru Akel'le Kadın İsterse izle!

Show Tv Ebru Akel'le Kadın İsterse izle! Show Tv yayın akışı! Hafta içi her gün Show Tv ekranlarında yayınlanan Ebru Akel'le Kadın İsterse programında bugün neler konuşuldu? Tüm gelişmeler için 25 Şubat Perşembe Show Tv Canlı Yayın Ebru Akel'le Kadın İsterse bugünkü programı izle! Show Tv Canlı Yayın Ebru Akel'le Kadın İsterse izle! İşte detaylar haberimizde..

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SHOW TV YAYIN AKIŞI BUGÜN

08.30 Ebru Akel'le Kadın İsterse

10.00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11.45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu

14.00 Bir Şansım Olsa

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Alev Alev

00.15 Ramo

EBRU AKEL'LE KADIN İSTERSE KONUSU NEDİR?

Ebru Akel, izleyicileri gündemin önemli başlıklarıyla yeni güne hazırlarken, uzman konuklarıyla sağlıktan güzelliğe, modadan spora, kültür ve sanattan beslenmeye, kısacası insana ve yaşama dair her şeye bu programda yer verecek.