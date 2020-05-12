EBRD Başkanı Chakrabarti: "Türkiye'de V şeklinde bir ekonomik iyileşme olacak"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

EBRD Başkanı Chakrabarti: "Türkiye'de V şeklinde bir ekonomik iyileşme olacak"

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Chakrabarti'nin röportajı - "Türkiye sağlık sektörü bu krizi yönetmekte dikkate değer şekilde iyi bir iş çıkardı" "Türkiye'ye bağlılığımız son derece güçlü. Bu yıl en azından 1 milyar avroluk yatırımımız olacak.

EBRD Başkanı Chakrabarti: 'Türkiye'de V şeklinde bir ekonomik iyileşme olacak'
12.05.2020 11:14 | Son Güncelleme: 12.05.2020 11:17

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Chakrabarti'nin röportajı - "Türkiye sağlık sektörü bu krizi yönetmekte dikkate değer şekilde iyi bir iş çıkardı"

"Türkiye'ye bağlılığımız son derece güçlü. Bu yıl en azından 1 milyar avroluk yatırımımız olacak. Fakat daha fazla olmasını bekliyorum"

LONDRA (AA) – GÖKHAN KURTARAN - Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti, Türk sağlık sektörünün koronavirüs salgınıyla başarılı bir şekilde mücadele ettiğini belirterek, Türkiye'den salgının ardından yeniden güçlü bir ekonomik büyüme beklediğini söyledi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Chakrabarti, "Türkiye'nin sağlık sistemi yoluyla bu salgınla başa çıkabilmesinden son derece etkilendiğimi belirtmeliyim. Hastanelerde çok güçlü yatırımlarınız var. Biz de daha önce Bursa, Elazığ, Adana gibi şehirlerde hastaneleri finanse etmiştik." ifadelerini kullandı.

EBRD'nin ekonomik büyüme tahminlerini 13 Mayıs tarihinde açıklayacağını belirten Suma Chakrabarti, "Türkiye'nin gelecek sene yeniden güçlü bir büyüme göstereceğine inanıyorum. Bu yıl verilerin ne olduğuna bakacağız ama bu yıl EBRD'nin faaliyet gösterdiği her piyasada daralma söz konusu. Türkiye'de ve faaliyette olduğumuz bazı ülkelerde V şeklinde bir iyileşmenin olacağına inanıyorum. Türkiye sağlık sektörü bu krizi yönetmekte dikkate değer şekilde iyi bir iş çıkardı." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'ye yatırımlarımızın bu yıl daha yüksek olmasın bekliyorum"

Türkiye'nin bankanın yatırım portföyünde en büyük paya sahip olduğunu belirten Chakrabarti, "Türkiye'ye bağlılığımız güçlü. Türkiye yatırım portföyümüzde en yüksek paya sahip. Yıllar içerisinde Türkiye'de 300'ün üzerinde projeye toplam 12 milyar avronun üzerinde yatırım yaptık. Geçen yıl 35 projeye yaklaşık 1 milyar avro yatırdık. Bu sene bunun daha yüksek olmasını bekliyorum."dedi.

Chakrabarti sözlerine söyle devam etti:

"Türkiye'nin bu krizle mücadele etmesi ve hızlı bir şekilde toparlanması için yatırım yapmaya devam edeceğiz. Bu yıl en azından 1 milyar avroluk yatırımımız olacak. Fakat daha fazla olmasını bekliyorum. Şu ana kadar bu yıl Türkiye'ye 415 milyon avroluk yatırım yaptık. (Yatırımlar konusunda) pozitifim."

Koranavirüs salgınından iç talebin ve turizm sektörünün olumsuz etkilenebileceğinin altını çizen Chakrabarti, Avrupa'daki daralmanın Türkiye'nin dış talebi üzerinde baskı oluşturabileceğini ekledi.

Chakrabarti, "Fakat petrol fiyatları da düşük. Her şey negatif değil. Düşük petrol fiyatları nedeniyle pozitif katkılar da görülecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin imalat sanayisinden etkilendim"

Türkiye'nin imalat üretim merkezi olarak kişisel koruma ekipmanları (PPE) ve diğer sağlık ekipmanların sağlanması konusunda önemli bir rol oynadığını belirten Chakrabarti, "Türkiye'nin imalat sanayisinin, tekstil sektörünü gelişmelere bu kadar hızlı bir şekilde karşılık vermesinden ne kadar etkilendiğimi belirtmek istiyorum. Türkiye, her hafta milyonlarca maske ve önlük üretti. Türkiye'deki fabrikalar hükümetin bu ürünleri dışarıya gönderebilmesine olanak sağladı. Sağlık sektörü açısından bu çok güçlü bir eylemdi." ifadelerini kullandı.

Suma Chakrabarti, "EBRD'nin iş ortaklarının bu girişimde adım atmış olmalarını görmekten gurur duyuyorum. Arçelik solunum cihazlarının üretilmesinde rol aldı. Ford Otosan ve Tofaş yine solumum cihazı üretimi, siperli maske ve diğer ürünleri üretilmesi için adım attı. " dedi.

EBRD'den 21 milyar avroluk salgına karşı Dayanışma Fonu

Chakrabarti, ERBD'nin yakın zamanda koronavirüs etkisine karşı faaliyette bulunduğu ülkelerde kullanılmak üzere 2021 yılının sonuna kadar kullanılması planlanan 21 milyar avroluk bir finansman paketi açıkladığını da hatırlattı.

Chakrabarti sözlerine şöyle devam etti:

"Öncelikle dayanışma fonu olarak tanımladığımız bu fonu anlatalım. İçerisinde müşterilerimize sunduğumAuz 4 milyar avroluk kısa vadeli likidite finansmanı da var. Hali hazırda çok sayıda müşterimiz likidite sıkışması ile karşı karşıya. Bunun için elden geldiği kadar likidite sağlamak istiyoruz.

Bir diğer alan da, Ticaret Kolaylaştırma Programı için sağladığımız finansmanı büyük oranda artırmak. Son olarak, son derece önemli ve gerekli altyapı yatırımlarının ihmal edilmemesini istiyoruz. Birçok belediyenin finansmanı bütçe daralması nedeniyle zorlaşacak. Vergi gelirleri normal koşullarda olandan daha az olacak. Bu da verilecek kamu hizmetlerinin baskılanması anlamına geliyor. Bu anlamda EBRD'nin likidite desteği son derece önemli. Tüm bu olanaklar Türkiye için de mevcut."

EBRD Başkanı Chakrabarti: 'Türkiye'de V şeklinde bir ekonomik iyileşme olacak'

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: 5 şehrimiz, 16-19 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak Haber
Son dakika: 5 şehrimiz, 16-19 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağından muaf...
Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı Haber
Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli Haber
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli
Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı Haber
Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı Haber
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı
Fatih Terim'in görüşmesi etkili oldu! İşte Hasan Şaş'ı istifaya götüren olay Haber
Fatih Terim'in görüşmesi etkili oldu! İşte Hasan Şaş'ı istifaya götüren olay
İlkokul öğrencisi, Fahrettin Koca taklidiyle kırıp geçirdi
İlkokul öğrencisi, Fahrettin Koca taklidiyle kırıp geçirdi
Düşüşe geçen dolar 7,02'den işlem görüyor
Düşüşe geçen dolar 7,02'den işlem görüyor
Dominik'te mahsur kalan Acun Ilıcalı ve ekibi Türkiye'ye 14 Mayıs'ta dönüyor
Dominik'te mahsur kalan Acun Ilıcalı ve ekibi Türkiye'ye 14 Mayıs'ta dönüyor
ABD'li gazeteciden Donald Trump'a kürsüyü terk ettiren koronavirüs sorusu
ABD'li gazeteciden Donald Trump'a kürsüyü terk ettiren koronavirüs sorusu
D vitamini eksikliği koronavirüste ölüm riskini artırıyor
D vitamini eksikliği koronavirüste ölüm riskini artırıyor
Adana polisi, 400 polisle Çamlıbel Mahallesi'ni uyuşturucu ablukasına aldı
Adana polisi, 400 polisle Çamlıbel Mahallesi'ni uyuşturucu ablukasına aldı
Passolig'in anketine göre vatandaşların yüzde 89'u, koronavirüs döneminde en çok futbol maçlarını özledi
Passolig'in anketine göre vatandaşların yüzde 89'u, koronavirüs döneminde en çok futbol maçlarını özledi
Seferber oldular! Kapana yakalanan ayı böyle kurtarıldı
Seferber oldular! Kapana yakalanan ayı böyle kurtarıldı
Üsküdar'da 65 yaş üstü vatandaşın pide siparişini götüren fırına 'Sipariş alamazsın' diyen grup saldırdı
Üsküdar'da 65 yaş üstü vatandaşın pide siparişini götüren fırına "Sipariş alamazsın" diyen grup saldırdı
Günlük burç yorumları 12 Mayıs 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 12 Mayıs 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Çiftlik evinde alem yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiserin görev yeri değişti
Çiftlik evinde alem yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiserin görev yeri değişti
İstanbul'da bir avukat, boşanmak isteyen çifti 5 milyon lira dolandırarak kayıplara karıştı
İstanbul'da bir avukat, boşanmak isteyen çifti 5 milyon lira dolandırarak kayıplara karıştı
Beşiktaş'ta Vida ve Lens'e 15 gün süre: Ya indirim yapın ya da gidin
Beşiktaş'ta Vida ve Lens'e 15 gün süre: Ya indirim yapın ya da gidin
Fenerbahçe, Asamoah için kesenin ağzını açtı: 3 milyon euroyu garanti ederiz
Fenerbahçe, Asamoah için kesenin ağzını açtı: 3 milyon euroyu garanti ederiz
Van'da taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 101'e yükseldi, Vali sorumsuzluğa isyan etti
Van'da taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 101'e yükseldi, Vali sorumsuzluğa isyan etti
ABD'de hastalarından koronavirüs kapan Türk doktor Halil Sina Zaim, hayatını kaybetti
ABD'de hastalarından koronavirüs kapan Türk doktor Halil Sina Zaim, hayatını kaybetti
Manchester City'nin sahibi City Football Group, Belçika ekibi Lommel'i bünyesine kattı
Manchester City'nin sahibi City Football Group, Belçika ekibi Lommel'i bünyesine kattı
Arjantinli futbolcu Jose Sosa itiraf etti: Trabzonspor için 2 teklifi reddettim
Arjantinli futbolcu Jose Sosa itiraf etti: Trabzonspor için 2 teklifi reddettim
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadelede üç ülkeyi örnek gösterdi
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadelede üç ülkeyi örnek gösterdi
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Galatasaraylı Muslera'ya övgüler yağdırdı: O muhteşem bir kaleci
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Galatasaraylı Muslera'ya övgüler yağdırdı: O muhteşem bir kaleci
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 9 ilde sona eren ve 15 ilde süren seyahat yasağıyla ilgili yeni bir genelge yayınladı
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 9 ilde sona eren ve 15 ilde süren seyahat yasağıyla ilgili yeni bir genelge...
Meral Akşener'den HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in siyaset dünyasını sarsan itiraflarına yanıt: Ne benim, ne arkadaşlarımın HDP'ye soru sormuşluğu yoktur
Meral Akşener'den HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in siyaset dünyasını sarsan itiraflarına yanıt: Ne benim, ne...
Zlatan İbrahimovic, İsveç ekibi Hammarby ile anlaşmak üzere
Zlatan İbrahimovic, İsveç ekibi Hammarby ile anlaşmak üzere
Üniversitelerde dönem sonu sınavları, dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemlerle yapılacak
Üniversitelerde dönem sonu sınavları, dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemlerle yapılacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Deniz Gezmiş Fahrettin Koca Berat Albayrak Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Neva Fahriye Evcen Burcu Esmersoy Sermiyan Midyat
Spor Ali Koç Caner Erkin Bülent Uygun Lionel Messi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mayıs Adana Beşiktaş Galatasaray
Şu an buradasınız: EBRD Başkanı Chakrabarti: "Türkiye'de V şeklinde bir ekonomik iyileşme olacak" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.5.2020 11:55:43. #1.14#
title