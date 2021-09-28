Ebrar Karakurt sevgilisi ile paylaşımı olay olmuştu! Yeni aşk pozları paylaştı...
Başarılı voleybolcu Ebrar Karakurt, Türkiye'de silmek zorunda kaldığı fotoğrafı Venedik'te çektirdi. Karakurt'un Instagram hesabında sevgilisiyle paylaştığı fotoğraf binlerce beğeni ve yorum aldı.
21 yaşındaki milli voleybolcu Ebrar Karakurt, kariyerine İtalyan takım Novara'da devam ediyor. Vakıfbank'ta forma giyen Ebrar Karakurt, Mayıs 2021'de İtalya Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Igor Gorgonzola Novara'ya transfer olmuş ve 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf sebebiyle gericiler tarafından hedef gösterilen Karakurt, paylaşımını silmek zorunda kalmıştı.