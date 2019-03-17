Eber Gölü Yeniden Hayat Buldu

AFYONKARAHİSAR İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde arıtılan sular, Akarçay üzerinden Eber Gölü'ne gönderiliyor. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, "2011'den beri tesisimizden tamamen arıtılmış sularımızı Eber Gölü'ne gönderiyoruz. Eber bir kuş ve balık cenneti. Daha önce maalesef yanlış sulama varken, artık 2011 yılından itibaren bunların tamamı ortadan kalkmış oldu. Eber Gölü sayemizde kurtulmuş oldu" dedi.

Afyonkarahisar- Konya yolu üzerinde, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Çoban'ın girişimleri, Afyonkarahisarlı olan, dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun desteğiyle 2011'de yaptırılan İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi hizmete alındı. Afyonkarahisar Belediyesi'nce yaklaşık 12 milyon euroluk yatırım bedeliyle inşa edilen ve günlük 44 bin metreküp kapasiteye sahip tesis, Türkiye'de azot ve fosfor giderimi yapabilen, Avrupa Birliği (AB) standartlarındaki 3- 4 tesis arasında yer alıyor.

7 GÜN 24 SAAT KONTROL Afyonkarahisar Belediyesi ile merkeze bağlı 7 belde belediyesi ve 10 köye hizmetin verildiği tesis, toplam 280 bin kişinin atık sularını arıtıyor. Afyonkarahisar'da bulunan tüm işletmelerin, sanayi sitelerinin ve organize sanayi bölgesinin atık sularının tamamı bu tesiste arındırılırken, tesis, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sürekli Atık Su İzleme Sistemi ile 7 gün 24 saat kontrol ediliyor.

110 MİLYON METREKÜP ATIK SU ARITILDI

Tesiste AB standartlarında atık su arıtımı yapılırken, arıtılan sular, Akarçay üzerinden Eber Gölü'ne deşarj ediliyor. Arıtma tesisinin faaliyete geçirildiği 2011 yılından itibaren yaklaşık 110 milyon metreküp atık su arıtımı gerçekleştirildi. Bu arıtma işleri için 8 yılda toplam 50 milyon liralık harcama yapılırken, yatırım maliyeti olan 12 milyon euro da hesaba katıldığında atık suların arıtılması ve Eber Gölü'nün korunması için 122 milyon liralık harcama yapıldı.

ARITILAN SULAR TARIM ARAZİLERİNDE KULLANILACAK

Tesiste arıtılan suların dezenfekte edilerek, tarımsal sulamada kullanılması için de çalışmalar sürdürülürken, atık suların doğrudan tarla sahiplerinin arazilerine iletilip, tarımda kullanılacağı belirtildi. Bölgede kuru tarımdan sulu tarıma geçilerek, tarımsal gelirde önemli artış sağlanması hedefleniyor. Proje, yeniden kullanım olarak Türkiye'de uygulanacak ilk proje olarak gösteriliyor. Yaklaşık 10 bin dönüm arazinin sulanması için sulama sistemi inşaatının yüzde 80'inin tamamlandığı ve 2019 yılı içinde devreye alınacağı kaydedildi.

'BÜYÜKŞEHİR OLMAMAMIZA RAĞMEN TESİSİ YAPTIK'

Afyonkarahisar Belediye Başkanı AK Parti'li Burhanettin Çoban, tesisin örnek olduğunu belirterek, "Büyükşehir olmamamıza rağmen 2009 yılından beri aslında büyükşehirmiş gibi çevreci bir belediye anlayışına hakim olduk ve bunu hayata geçirdik. Bunlardan bir tanesi atık su arıtma tesisimiz" dedi.

'GÜNLÜK 40 BİN METREKÜP SU GELİYOR'

Tesise günlük 40 bin metreküp atık su geldiğini kaydeden Başkan Çoban, merkezin yanı sıra belde ve köylerin atık sularının da tesise gelerek, arıtıldığını söyledi. Çoban, şöyle konuştu:

"Burada son derece modern sistemlerle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı standardında su arıtılıyor. Biz burada sadece Afyonkarahisar merkezinin atık sularını değil; hem merkezimizin hem 7 belediyemizin ve ilaveten 10 köyümüzün atık sularını arıtıyoruz. İlkokullardaki tüm öğrencilerimizi belirli periyotlarla buraya getirerek, atık su bilinci nedir onlara gösteriyoruz. Şimdiye kadar 22 bin öğrenciyi tesisimizde gezdirdik. Bunun yanında Türkiye'de örnek bir tesis. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mız tarafından tesisimiz övgüyle anılıyor. Yine üniversitelerimiz çevre mühendisliği bölümü öğrencileri, derslerini uygulamalı olarak bizzat burada yapıyor."

'TÜRKİYE'DE HERKESİN ÖRNEK ALDIĞI TESİS'

Tesise giren atık suyun arıtıldıktan sonra berrak hale dönüştüğünü uygulamalı anlatan Çoban, "Tesisimiz yılda 365 gün 24 saat esasına göre çalışıyor. Şu gördüğünüz az önce tesisten aldığımız giriş suyumuz. Şu da tesisimizden çıkan suyumuz. Gördüğünüz gibi tamamen berrak bir su. Biz bunu Akarçay'ımıza bırakıyoruz. Akarçay'ımız nereye gidiyor? Bir kuş cenneti olan ve çok güzel bir gölümüz olan Eber'e gidiyor. 2011 yılına kadar maalesef şehrimizin, köylerimizin ve kasabalarımızın atığı direkt Akarçay üzerinden Eber'e gidiyordu. Eber Gölü tabiri caizse tamamıyla çevre felaketiyle karşı karşıya kalacaktı; ama 2011 yılında sağ olsun o zaman ki bakanımız Veysel Eroğlu beyin destekleriyle biz bu tesisimizi ilimize kazandırdık. Tesisimiz zamanın fiyatları ile 12 milyon euroya mal oldu. Türkiye'de herkesin örnek aldığı bir tesis" diye konuştu.

'ARITILMIŞ SUYLA 10 MİLYON METREKARE SULANACAK'

Arıtılmış suyun tarımsal alanda sulama için kullanılması yönünde yapılan çalışmalarda sona gelindiğini kaydeden Başkan Çoban, arıtılmış su ile 10 milyon metrekare tarımsal alanın sulanabileceğini söyledi. Çoban, açıklamasına şöyle devam etti:

"Türkiye'de olmayan bir uygulamamız daha var. Bu nedir? Az önce bahsettiğim gibi günlük 40 bin metreküp su giriyor ve çıkıyor. Çıkan sular Akarçay üzerinden Eber Gölü'ne gidiyor. Burada yine müthiş bir proje başlattık ve Türkiye'de bir ilk. Şu an Hollanda ve İran bu projeyi takip ediyor. Çıkan arıtılmış sularımızı tarımsal sulamada kullanmak istiyoruz. Bununla ilgili bir dezenfekte ünitesi imalatına başlandı. Şu an çalışmalar devam ediyor. Bittiği zaman arıtımdan çıkan sular tarımsal sulamaya uygun hale geldiği için Karaaslan köyü ve Sülümenli beldesi gibi 10 bin dekar yani 10 milyon metrekare tarla sulama imkanına kavuşmuş olacak. Modern bir sulama ile damlama sulama sistemleriyle 10 bin dekar tarlamız da inşallah sulanmış olacak ki bu da Türkiye'de bir ilk."

'EBER GÖLÜ SAYEMİZDE KURTULDU'

İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde arıtılan suların kuş ve balık cenneti olan Eber Gölü'ne gönderildiğini dile getiren Başkan Çoban, bu sayede Eber Gölü'nün de kurtulduğunu vurguladı. Çoban, "2011 yılından beri tesisimizden tamamen arıtılmış sularımızı Eber Gölü'ne gönderiyoruz. Eber Gölü'müz bir kuş ve balık cenneti. Eber Gölü'müzden birçok tarlamız ve meyve ağacımız sulanıyor. Daha önce maalesef yanlış sulama varken artık 2011 yılından itibaren bunların tamamı ortadan kalkmış oldu. Eber Gölü sayemizde kurtulmuş oldu" dedi. - Afyonkarahisar

Kaynak: DHA