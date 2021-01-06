EBA TV ilkokul, ortaokul, lise haftalık ders programı! TRT EBA TV canlı izle! EBA giriş!

Eğitim Bilişim Ağı ya da kısaca EBA, Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan sosyal nitelikli eğitsel elektronik içerik ağıdır. EBA TV ilkokul, ortaokul, lise haftalık ders programı! TRT EBA TV canlı izle! EBA giriş!

2020 koronavirüs sebebiyle başlatılan uzaktan Akademik Destek bölümünden üniversite sınavına rehberlik etmektedir. EBA TV ilkokul, ortaokul, lise haftalık ders programı! TRT EBA TV canlı izle! EBA giriş!

EBA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Öğretmenler, kişisel MEBBİS şifreleri veya e-devlet kullanıcı adı ve şifreleri ile sisteme erişebilecekler. Milli Eğitim Bakanlığı, internet sitesinden öğretmenlere özel EBA kullanım simülasyonlarını da video ve görsellerle yayınlandı. Sisteme girecek öğretmenler, bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu videolardan ulaşabilecekler.

EBA İLKOKUL DERS PROGRAMI

EBA ORTAOKUL DERS PROGRAMI

EBA LİSE DERS PROGRAMI

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