EBA şifre alma! EBA şifresi nasıl alınır?
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EBA şifre alma! EBA şifresi nasıl alınır?

EBA şifre alma! EBA şifresi nasıl alınır?
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EBA ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine uzaktan eğitim sürecinde yardım ediyor. günlük vaka sayılarında yaşanan artış sebebiyle EBA öğrenci şifre alma! EBA şifresi! EBA giriş şifresi!

EBA TV ilkokuli ortaokul, lise canlı ders saatleri araştırılıyor. Uzaktan eğitim süreci şu sıralar devam etmemekte. Mili Eğitim Bakanlığı EBA canlı ders saatlerini içeren haftalık ders programları! EBA şifre alma! EBA şifresi nasıl alınır? EBA öğrenci şifresi alma!

EBA ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Öğrenciler, EBA'da iki şekilde şifre oluşturabiliyor. Birincisi, eba.gov.tr'ye girildikten sonra, önce öğrenci butonuna sonra EBA Hesabı Oluştur butonuna tıklanarak veliye ya da öğretmene başvurmadan, güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası, öğrenci numarası ve nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı seri numaraları girilmesi yoluyla. Bunun için yapılacak işlem basamakları şöyle:

- EBA Hesabı Oluştur butonuna tıkla.

- e-Okul bilgilerini girip "Giriş" butonuna bas

- EBA hesabın için yeni şifreni belirle.

- Kendinin ya da velinin e-posta adresini ve cep telefonu numarasını gir ve Şifre Oluştur butonuna tıkla.

- Girmiş olduğun cep telefonu numarasına gelen doğrulama kodunu gir ve "Gönder" butonuna bas."

Adımlar, eksiksiz tamamladığında öğrenci EBA Giriş ekranına yönlendiriliyor. Bu ekranda T.C. kimlik numarası ve EBA hesabı için belirlenen yeni şifrenin ve güvenlik kodunun girilmesinden sonra "Gönder" butonuna basıldığında Ana Sayfaya ulaşılıyor.

EBA NEDİR?

Online Eğitim ve Bilişim Ağı olarak kullanılan Eba, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır. Sosyal eğitim platformu olan Eba, öğrencilerin derslerine destek olması ve pandemi gibi süreçlerde öğrencilerin derlerinden uzak kalmaması ve kolaylık sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Eba içerisinde öğrenciler ders tekrarı, yanı sıra öğretmenlerin hazırladıkları notları, sunumları görebilir ve deneme testleri çözebilirler.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Öğrenciler EBA sistemine, T.C. kimlik numaraları ve kendi oluşturacakları şifreleriyle, veliler e-devlet hesap bilgileriyle, öğretmenler de MEBBİS ya da e-devlet hesap bilgileriyle giriş yapabilirler.

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