EasyJet, İtalya'da tepki çeken 'mafya' ilanı nedeniyle özür diledi
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BBC

EasyJet, İtalya'da tepki çeken 'mafya' ilanı nedeniyle özür diledi

Avrupa'nın en büyük havayolu şirketlerinden EasyJet'in ilanında, İtalya'nın Calabria bölgesinin "mafya faaliyetleri ve depremlerle dolu tarihiyle" tanındığını yazması ülkede büyük tepki çekti.

EasyJet, İtalya'da tepki çeken 'mafya' ilanı nedeniyle özür diledi
24.06.2020 13:12 | Son Güncelleme: 24.06.2020 13:30

Avrupa'nın en büyük havayolu şirketlerinden EasyJet'in ilanında, İtalya'nın Calabria bölgesinin "mafya faaliyetleri ve depremlerle dolu tarihiyle" tanındığını yazması ülkede büyük tepki çekti. Şirket önce metni internet sitesinden kaldırdı, sonra da özür diledi.

EasyJet'in internet sitesinde, Calabria bölgesinde bulunan Lamezia Havalimanı'na uçuşlarının tanıtıldığı metinde şu ifadeler yer aldı:

"Bu bölge, mafya faaliyetleri ve depremlerle dolu tarihi yüzünden ve Roma, Venedik gibi Instagram kullanıcılarını çekme gücüne sahip ikonik kentlerin eksikliği nedeniyle bariz şekilde turistlerden mahrum."

İlanın devamında, "Ama turist kalabalıklarından uzakta dolce vita'nın tadına bakmak istiyorsan doğru yerdesin" denilse de mafya ve deprem vurgusu tepkilere yol açtı.

İtalya'nın güneybatısında yer alan Calabria, kişi başına düşen GSYİH bakımından ülkenin en yoksul bölgesi. Bölge, İtalya merkezli üç büyük mafya yapılanmasından biri olan 'Ndrangheta'nın doğum yeri.


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Ancak bölge kitlesel turizmden uzak, ulusal parkları ve sahilleriyle de tanınıyor.

Bölge Başkanı'ndan ırkçılık suçlaması

EasyJet'in kullandığı ifadeler İtalya'da hükümet, muhalefet ve yerel yöneticilerin de aralarında yer aldığı geniş bir kesimin tepkisine yol açtı.

Güney Bölgelerden Sorumlu Bakan Giuseppe Provenzano, ilan metnini sosyal medyada paylaşarak "EasyJet Calabria'dan ve İtalya'dan özür dilesin. Ekleyecek bir şey yok" dedi.

Calabria Bölge Başkanı Jole Santelli de "EasyJet'in Calabria'yı tarif ediş şekli saldırgan, çarpıtıcı ve net şekilde ırkçı tonlu" diye tepki gösterdi.

Aşırı sağcı muhalefet liderleri Matteo Salvini ve Giorgia Meloni de bu "karalayıcı" ve "kabul edilemez" ifadeler nedeniyle EasyJet'in özür dilemesini talep etti.


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Sosyal medyada da şirket öfkeli mesajların hedefi oldu. Sosyal medya kullanıcıları, "Hayır EasyJet, Calabria'ya fazla turist gitmemesinin nedeni sizinki gibi tembel klişeler ve kökleşmiş önyargılar" gibi mesajlarla tepki gösterdi.

Tepkiler üzerine metin şirketin sitesinden kaldırıldı. Şirket bir açıklama ile özür de diledi ve "Niyetimiz Calabria'nın uluslararası ziyaretçiler tarafından hak ettiği kadar önemsenmediğini vurgulamak ve daha fazla insanı bu bölgeyi keşfetmeye çağırmaktı" dedi.

EasyJet'in sitesinde Calabria ile ilgili yeni metinde ise bölgenin el değmemiş doğası, beyaz kumlu plajları, sakin köy yaşamına vurgu yapılıyor.

Yeni metinde, "Sahil şeridindeki bu cennet henüz kitlesel turizm tarafından keşfedilmemiş olsa da İtalyanlar bu bölgenin bozulmamış güzelliklerini uzun zamandır biliyor. İtalya'nın değişmeyen tadının peşindeyseniz Calabria'dan iyisini bulamazsınız" deniliyor.

BBC

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