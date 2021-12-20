EA SPORTS "Sokak Sporu Oyunları" Yapmayı Neden Bıraktı?

NBA Street ve NFL Street, piyasadaki en büyük spor oyunlarından bazılarıydı. Ne yazık ki, EA Sports bu başlıkları öylece kaderlerine terk etti. Ama neden?

2000'lerin başında video oyunları oynayan kesimdenseniz veya Retro oyunculuk kültürüne dalmış biriyseniz, EA Sports Big'i bilmeniz oldukça olası. Electronic Arts'ın bu alışılmışın dışında bölümü, altıncı konsol neslinde en ikonik atari spor oyunlarından bazılarını yaptı. SSX serisi şirketin en popüler franchise'ı olsa da, Street serisi de verilen emeklerin karşılığını kat kat veriyordu.

EA Sports ve PS2 ile Başlayan Sokak Sporları Dönemi

Sokak oyunları, PlayStation 2 döneminde en popüler spor oyunlarından bazıları haline geldi. NBA Street ve NFL Street, birçok oyuncu için tercih edilen spor başlıkları haline geldi. Bununla birlikte, franchise'ın spor türünün tepesindeki saltanatı kısa ömürlü olacaktı. EA, Street serisini aniden terk etti. O anda nedeni nasılı pek anlaşılamamış olsa da, şu zamandan geriye doğru baktığımızda bu kararın nedenleri oldukça net.

Street serisi, yepyeni bir konsept olarak başladı. Profesyonel spor takımlarını stadyumlardan, sokağa çıkarmak 2001'de orijinal bir fikirdi. NBA Street çılgınlığı başlattı, NFL Street ve FIFA Street gibi diğer oyunların da bu başarıyı takip etmesi pek de uzun sürmedi. Street Hoops ve NBA Ballers gibi klon oyunlar da dört bir köşede filizlenmeye başladı. 2000'lerin ortalarında, her Street oyunu birden fazla devam oyununa sahipti ve taklitçi oyunlar da piyasayı doldurmaya başlamıştı.

Yeni bir fikir olarak başlayan şey, birkaç yıl sonra bayatlamaya başladı bile. EA, selefinin bir yıldan daha kısa bir sürede devam oyunlarını piyasaya sürerek Street serisini sağmaya başladı. Firma, 2001'den 2006'ya kadar sekiz tane sokak oyunu yayınladı. Bu da, oyuncuların arka sokaklar estetiğinden bıkmasına ve yeni bir şey için can atmasına neden oldu. Kendisini taze tutamayan diğer franchise'larda olduğu gibi, Street hayranları da başka yerlerde yeni deneyimler aramaya başladı.

Seri, geliştiricilerin video oyunlarında risk aldıkları bir dönemde ortaya çıkmıştı. Şirketler bu dönemde genellikle belirsiz fikirleri dener ve orijinal, yaratıcı başlıklar yayınlardı. EA Big de, Electronic Arts'ın daha deneysel dallarından biriydi. Oyunlarının çoğu klasik sınırların dışındaydı ve geleneksel sporun sınırlarını zorladılar.

Sokak Sporu Oyunlarından Daha Bilindik İşlere Yöneliş

Maalesef EA, Sokak çılgınlığının bitmeye başladığını gördüğünde, orijinal projelerini sınırlamaya ve iyi satacağını bildiği başlıklara odaklanmaya başladı. Sonunda da Madden ve Battlefield gibi mevcut markalara odaklanmak için daha deneysel dallarının çoğunu kapatmaya başladı. 2008'de EA Big'i kapattı ve sevilen franchise'larının çoğunu da öldürdü, Street serisi de bu kayıplardan biriydi. Bazı oyuncular EA Big'in kapanmasının EA'da bir dönemin sonu olduğuna dahi inanıyor.

Yaklaşık 20 yıl sonra bile, EA Big's Street oyunları hala piyasadaki en iyi arcade spor oyunlarından bazıları olarak görülürler. Pek çok hayran hala klasik seriyi özlüyor ve modern konsollarda geri dönüş yapmasını diliyor. Ama klasik işlerle kazançlarını sürdürmeyi düşleyen şirketlerin oyun sektörünün doldurduğu bir sektör de böyle bir şey pek de olası değil. Daha uzun seneler boyunca PlayStation 2'lerde veya emülatörlerde eski sevilenleri oynamaya devam edeceğiz gibi duruyor

EA SPORTS "Sokak Sporu Oyunları" Yapmayı Neden Bıraktı? yazısı Fanzade sitesinde yayınlanmaktadır.

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