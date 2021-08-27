EA SPORTS FIFA Online 4, erken erişim günleri başlıyor

Oyunun erken erişim günlerinin başlamasına kısa bir süre kaldı.

Yayıncı firma 101XP tarafından yapılan son duyurulara göre tarafından geliştirilen oynaması ücretsiz oyun EA SPORTS FIFA Online 4 için erken erişim günleri, bu hafta sonu start alıyor.

17,000 futbolcu, Türkiye Süper Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi ile birlikte 30'dan fazla farklı ligden 600'den fazla takımın yer aldığı oyun için yapılan açıklamada belirtilene göre yerel ve özel sunucular kullanılarak Türkiye'deki oyunculara daha rahat bir oyun deneyimi yaşatılmaya çalışılacak.

28 Ağustos itibarıyla oyuncular Dereceli Maçlar, Lig Maçları, geniş seçenekleri ile takım taktik formasyonu içeren Teknik Direktörlük Modu, arkadaşlarla oynamak için Özel Maç modlarının da aralarında bulunduğu bir çok farklı oyun modunu oynayabilecekler. Oyuncular aynı zamanda takım görünüşünü özelleştirebilecek, antremanlar ile oyuncularını geliştirebilecek ve oyuncularını transfer pazarında takas edebilecekler.

Murat KOSOVA ve Nebil EVREN ikilisi tarafından seslendirildiği belirtilen FIFA Online 4 tamamen Türkçeye çevrilmiş durumda.

Kaynak: Playerbros