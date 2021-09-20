EA SPORTS FIFA Online 4'e yeni oyun modu: Volta Live - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

EA SPORTS FIFA Online 4'e yeni oyun modu: Volta Live

Bültenler - Haberler | Gamegar
EA SPORTS FIFA Online 4'e yeni oyun modu: Volta Live

Dünyanın en büyük futbol markalarından FIFA'nın tamamen Türkçe ve ücretsiz online oyunu EA Sports FIFA Online 4'ün yeni oyun modu Volta Live, oyuncularla buluştu. Geçtiğimiz günlerde Türkiye sunucuları aktif olan FIFA Online 4'ün yeni oyun modu Volta Live farklı takım şekilleriyle oynanabiliyor. Futbol dünyasının yıldızlarından birini seçerek oynanan yeni oyun modu gerçekçi bir futbol deneyimi sunuyor.

Oyun dünyasının en büyük şirketlerinden Ea Sports imzasıyla 101XP tarafından Türkiye sunucuları açılan EA Sports FIFA Online 4'ün yeni oyun modu aktif oldu. Volta Live adını taşıyan oyun modu futbol dünyasının yıldızlarını bireysel olarak oynama imkanı sunuyor. Arkadaşlarınızla ve diğer oyuncularla oynayabileceğiniz Volta Live modu, gerçekçi bir futbol deneyimi yaşatıyor.

YENİ OYUN MODU: VOLTA LIVE

4v4 formatında gerçek oyuncularla online olarak oynanabilen Volta Live modu, 11v11 modunda gerçek oyuncularla takım veya rakip olma imkanı sunuyor. Seçilen takımdan bir futbolcuyu tercih ederek oynayabildiğiniz Volta Live modu Resmi Maç, Gerçek Oyuncularla Dostluk Maçı, Arkadaşlarla Özel Maç ve Yapay Zekaya Karşı İdman modlarında oynanabiliyor.

29 Eylül'den itibaren oynanabilecek olan Dereceli Mod'da oyuncular benzer yetenek seviyesindeki diğer oyuncularla karşı karşıya gelebilecek. Oyuncular yeni oyun modu Volta Live'da üst sıralara tırmanmak ve Türkiye sıralamasında liderliğe çıkmak için mücadele edebilecekler.

VOLTA LIVE MODUNUN SESLENDİRMELERİ MURAT KOSOVA VE NEBİL EVREN'DEN

Tamamen Türkçe ve ücretsiz olarak yayınlanan EA Sports FIFA Online 4'ün seslendirmelerini gerçekleştiren Murat Kosova ve Nebil Evren yeni oyun modunda da anlatımlarıyla oyunculara eşlik ediyor.

Volta Live moduyla ilgili konuşan Murat Kosova, ""Çocukken arkadaşlarımla İstanbul sokaklarında top peşinde koşmaya bayılıyordum. O zamanlar bizim maçlarımız için ünlü bir spiker olması sadece bir dilekti. Bu tabii ki Volta Live modu için seslendirme yaparken aynı atmosferi yakalayabilmek için her noktanın önemini arttırdı." dedi.

EA SPORTS FIFA Online 4'e yeni oyun modu: Volta Live

Yeni oyun modunun seslendirme süreciyle ilgili Nebil Evren, ""Bu modun seslendirmelerini yaparken, ana oyundaki seslendirmelerden farklı olması için çalıştık. Volta Live kesinlikle kendine has eşsiz bir stile sahip bir oyun modu. Murat'ın da söylediği gibi sokak futbolunun dinamiklerini ve heyecanını Volta Live ile Türk oyunculara getirmeyi başardığımızı umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

EA SPORTS FIFA Online 4'e yeni oyun modu: Volta Live

Bültenler - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adnan Menderes Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Demet Özdemir Özge Özpirinçci Kaan Urgancıoğlu
Spor Domagoj Vida Fatih Terim Hamit Altıntop Mustafa Denizli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: EA SPORTS FIFA Online 4'e yeni oyun modu: Volta Live - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 09:50:47. #1.17#