EA Play yakında PC için Xbox Game Pass aboneliğine dahil olacak

Elektronic Arts, "Eğer Eğer Xbox Game Pass Ultimate üyesiyseniz Xbox'ta EA Play'e erişiminiz var ve yakında PC'de de EA Play'e erişebileceksiniz." diyerek yeni gelecek yeniliği duyurmuş oldu.

Geçtiğimiz günlerde EA Play'in kütüphanesinde yer alan Jade Empire: Special Edition, Populous ve Populous II Microsoft Store'da listelendi. Bununla beraber 75 tane Elektronic Arts ürünü Microsoft Store'a Rosebud kod adı altında gizli olarak eklendi.

Normalde, EA Play'in PC için Xbox Game Pass'e 15 Aralık 2020 tarihinde dahil olması bekleniyordu. Ancak belirli sorunlar nedeniyle 2021'e ertelendi ve konu hakkında yakın zamanda daha fazla bilginin paylaşılacağı duyuruldu.

Microsoft, Elektronic Arts hakkında şu ifadeleri kullandı; "Elektronik Arts ile bu ortalıklığı kurduk çünkü onlarda insanların ve toplulukların harika oyunları keşfetmesine yardımcı olma konusunda çalışmalar sürdürüyor. Birlikte çalışarak üyeler için harika bir deneyim sağlayabiliriz. Bu deneyimi sağlayabilmek için sadece biraz zamana ihtiyacımız var." dedi.