EA Play yakında PC için Xbox Game Pass aboneliğine dahil olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

EA Play yakında PC için Xbox Game Pass aboneliğine dahil olacak

18.03.2021 09:26 | Son Güncelleme: 18.03.2021 09:49
EA Play yakında PC için Xbox Game Pass aboneliğine dahil olacak

Elektronic Arts, "Eğer Eğer Xbox Game Pass Ultimate üyesiyseniz Xbox'ta EA Play'e erişiminiz var ve yakında PC'de de EA Play'e erişebileceksiniz." diyerek yeni gelecek yeniliği duyurmuş oldu.

Geçtiğimiz günlerde EA Play'in kütüphanesinde yer alan Jade Empire: Special Edition, Populous ve Populous II Microsoft Store'da listelendi. Bununla beraber 75 tane Elektronic Arts ürünü Microsoft Store'a Rosebud kod adı altında gizli olarak eklendi.

Normalde, EA Play'in PC için Xbox Game Pass'e 15 Aralık 2020 tarihinde dahil olması bekleniyordu. Ancak belirli sorunlar nedeniyle 2021'e ertelendi ve konu hakkında yakın zamanda daha fazla bilginin paylaşılacağı duyuruldu.

Microsoft, Elektronic Arts hakkında şu ifadeleri kullandı; "Elektronik Arts ile bu ortalıklığı kurduk çünkü onlarda insanların ve toplulukların harika oyunları keşfetmesine yardımcı olma konusunda çalışmalar sürdürüyor. Birlikte çalışarak üyeler için harika bir deneyim sağlayabiliriz. Bu deneyimi sağlayabilmek için sadece biraz zamana ihtiyacımız var." dedi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Akif Ersoy Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hakan Taşıyan Ayşegül Çınar İbrahim Tatlıses Uraz Kaygılaroğlu
Spor Cenk Tosun Bülent Uygun Ünal Karaman Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: EA Play yakında PC için Xbox Game Pass aboneliğine dahil olacak - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 09:50:22. #1.14#
title