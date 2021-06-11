Oyun dünyasında büyük panik! EA Sports hacker saldırısına uğradı, FIFA 2021'in kaynak kodları çalındı

Dünyanın popüler oyun şirketleri arasında yer alan EA, hacker saldırısına uğradı. Saldırı sonucunda FIFA 21'in kaynak kodlarının da çalındığı öğrenildi. 780 GB'lık kaynak kodunun ele geçirildiğinin bildirilmesinin ardından sızıntılar Dark Web'den satışa çıkarıldı.

Oyun dünyasının vazgeçilmezleri arasında yer alan FIFA hakkında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. FIFA'nın üreticisi konumunda bulunan EA Sports'un hackerlerin saldırısına uğramasının ardından, aralarında FIFA'nın da da yer aldığı çok sayıda oyun kodu çalındı.

DARK WEB'DE SATIŞA ÇIKARILDI

Hackerlar Perşembe günü Electronic Arts'ın sunucularına girerek FIFA 21 de dahil olmak üzere popüler oyunların önemli oyun dosyalarını ele geçirdiler. Verilerin Dark Web'de satışa çıktığı da aktarılan bilgiler arasında. EA, saldırıyı onayladı ve bu saldırıda hiçbir oyuncunun verisi veya kişisel bilgisinin ele geçirilmediğini açıkladı.

"SATIŞLARIMIZ DEVAM EDİYOR"

EA Sözcüsü, CNET'e konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sınırlı miktarda oyun kaynak kodunun ve ilgili araçların çalındığı ağımıza yeni bir izinsiz giriş olayını araştırıyoruz. Hiçbir oyuncu verisine erişilmedi ve oyuncu gizliliğine yönelik herhangi bir risk olduğuna dair sorun bulunmuyor. Oyunlarımız veya işimiz üzerinde bir sorun yaşamıyoruz. Aktif olarak çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

GELİŞTİRME ARAÇLARINI DA ÇALDILAR

Bilgisayar korsanlarının FIFA 21 ve Frostbite Engine kaynak koduna ek olarak EA yazılım geliştirme kitlerini ve geliştirme araçlarını da çaldığı bildirildi. EA, Capcom ve CD Projekt'in de geçtiğimiz yıl boyunca büyük saldırılara maruz kaldığı biliniyor. EA büyük bir saldırının son kurbanı oldu.

E3 KONFERANSINA KISA SÜRE KALA HACKLENME YAŞANDI

EA'in verilerinin hacklenmesi 12 Haziran'da başlaması planlanan buE3 oyun konferansından hemen önce geliyor. Etkinlik kapsamında pek çok oyunun tanıtılması beklenirken bu verileri Dark Web'de satarak olumlu gelişmeleri engellemek istedikleri düşünülüyor.

BATTLEFIELD 2042'NİN ÖNEMLİ VERİLERİ DE ELE GEÇİRİLDİ

Çok yakında çıkması beklenen Battlefield 2042 oyununa güç veren motor olan Frostbite'ın kaynak kodunun da hacklenen dosyalar arasında olduğu bildirildi.