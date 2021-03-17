EA, FIFA 21'de ırkçı içeriklerle mücadele etmek için yeni bir teknoloji geliştireceğini duyurdu!
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EA, FIFA 21'de ırkçı içeriklerle mücadele etmek için yeni bir teknoloji geliştireceğini duyurdu!

17.03.2021 10:13 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:42
EA, FIFA 21'de ırkçı içeriklerle mücadele etmek için yeni bir teknoloji geliştireceğini duyurdu!

Elektronic Arts, geçtiğimiz günlerde yaptığı duyuruda, FIFA 21'de bazı oyuncuların ırkçı içerik oluşturmasına yönelik, yeni bir teknolojiyle bu sorunu çözüme kavuşturacağının haberini verdi.

FIFA 21 Pro Clubs'ta bazı kullanıcılar tarafından oluşturulan, ırkçı ve homobofik ifadeler Elektronic Arts'ı bu sorun karşısında önlem almaya itti. Kulüp isimleri ve özel oyuncuların yüz seçenekleriyle oluşturulan ırkçı içerikler haliyle oyuna zarar vermeye başlamıştı. ABD merkezli oyun şirketi , geliştireceği yeni araçlar ve yazılımlarla bu sorunu tamamen çözmeyi planladığını duyurdu.

Oyun içi raporlamanın yanı sıra oyuncular karşılaştıkları nefret içeriklerini ea.com/report adresini bildirebilecekler. EA bu konuyla ilgili yaptığı duyuruda "Tüm raporları ciddiye alıyoruz ve elde ettiğimiz bulgulara karşı harekete geçiyoruz. FIFA 21 lansmanından bu yana 9000'den fazla hesabı yasakladık ve uygunsuz veya saldırgan içerik nedeniyle 25.000'den fazla uyarı veya askıya alma kararı verdik" dedi.

"Araçlarımız ve çözümlerimizi, önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek daha akıllı izleme teknolojisi dahil olmak üzere yeni zorlukları ele almak için sürekli olarak geliştirmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

1 MİLYON DOLAR BAĞIŞTA BULUNDU!

EA, geçen yıl ABD'de yaşanan Afro Amerika kökenli halka karşı uygulanan şiddete ve ırkçılığa yönelik başlatılan sivil toplum hareketi sırasında adaletsizlik ve eşitsizlikle mücadele eden kurumları desteklemek amacıyla 1 milyon dolar bağıştı bulunmuş ve bu konuda hassasiyetini net bir şekilde ortaya koymuştur.

Öte yandan EA, geçtiğimiz günlerde FIFA 21 kartlarının yasa dışı satışıyla ilgili de bir soruşturma yürütüyor.

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