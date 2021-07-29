EA'den, NBA 2K'ya rakip olacak yeni nesil basketbol oyunu geliyor!
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EA'den, NBA 2K'ya rakip olacak yeni nesil basketbol oyunu geliyor!

EA'den, NBA 2K'ya rakip olacak yeni nesil basketbol oyunu geliyor!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Electronic Arts, NBA 2K'ya rakip olacak yeni bir basketbol oyunu üzerinde çalıştığını doğruladı. EA Sports genel müdürü Darly Holt yeni oyun ile ilgili açıklamalarda bulundu!

NBA Live'ın geliştiriciliğini yapan Electronic Arts, uzun bir zamanın ardından sessizliğini bozdu. Axios tarafından yapılan duyuruya göre EA Sports, seriyi yeni nesil bir basketbol oyununa dönüştürecek. EA yeni oyunu ile birlikte NBA 2K'ya rakip olmayı hedefliyor.

EA'den, NBA 2K'ya rakip olacak yeni nesil basketbol oyunu geliyor!

"YENİ NESİL BASKETBOL OYUNU PROJEMİZ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Yeni nesil konsollardan için çıkış yapması beklenen basketbol oyununun, birçok yeniliğe sahip olacağı düşünülüyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan EA Sports genel müdürü Daryl Holt, "Konuştuğumuz, tasarladığımız ve üzerinde çalıştığımız yeni nesil HD basketbol projelerimiz var" dedi.

Darly Holt'un açıklamalarından yola çıkacak olursak, yeni oyun yüksek çözünürlük ve gelişmiş grafiklere sahip olacak. EA, 2019 yılında NBA Live serisine ara vermiş olsa da, son yapılan açıklamalara göre oyun ciddi bir geliştirme aşamasından geçiyor.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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