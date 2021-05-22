E3 2021 tam 27 farklı platform üzerinden canlı yayınlanacak!
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E3 2021 tam 27 farklı platform üzerinden canlı yayınlanacak!

E3 2021 tam 27 farklı platform üzerinden canlı yayınlanacak!
Playerbros - Haberler | Gamegar

En çok beklediğiniz oyun hangisi?

Oyun dünyasının merakla beklediği, Amerika'da düzenlenen 'Electronic Entertainment Experience' için geri sayım başladı. Microsof, Sega, Sony, Nintendo gibi dev firmalardan yeni oyun haberleri, oynanış videoları ve detaylı bilgi aldığımız dünyanın en büyük oyun etkinliklerinden biri olan E3, tüm dünyada tam yirmi yedi farklı platform üzerinden canlı yayınlanacak.

Pandemi sebebiyle online düzenlenecek E3 2021 Facebook, Youtube, Twitch, Twitter, Reddit gibi platformlar haricinde; TikTok, WeChat, Webedia, GameStar, GamePro üzerinden de izleyicilerle buluşturulacak.

12-15 Haziran arası gerçekleştirilecek etkinlikte özellikle Bethesda ve Ubisoft tarafından yeni projelerin duyurulması bekleniyor. Elder Scrolls 6, Elden Ring, HALO Infinite, FarCry 6, Bayonetta 3 gibi yapımlardan teaser veya oynanış videosu yayınlanması muhtemel gözüküyor.

E3 hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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