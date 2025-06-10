e-Okul yoklama ne zaman kapanacak? 2025 güncel e-Okul yönergesi!

e-Okul yoklama ne zaman kapanacak? 2025 güncel e-Okul yönergesi!
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e-Okul yoklama ne zaman kapanacak? Öğrenciler ve veliler, e-Okul sisteminin kapanış tarihini ve not giriş sürecini merak ediyor. Peki, e-Okul kapanacak mı? e-Okul yoklama ne zaman kapanacak 2025? İşte, detaylar…

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda ikinci dönemin sonuna yaklaşırken, öğrenciler ve veliler e-Okul sistemine dair önemli detayları araştırmaya başladı. Özellikle karne dönemi öncesinde öğretmenler tarafından yapılan not ve yoklama girişlerinin hangi tarihte sona ereceği büyük merak konusu. Peki, 2025 yılı için e-Okul kapanış tarihi belli oldu mu? Öğretmenlerin yoklama girişi ne zaman sona eriyor? İşte detaylarıyla e-Okul not giriş takvimi ve merak edilenler…

E OKUL YOKLAMA NE ZAMAN KAPANACAK 2025?

2025 yılı karne dönemi yaklaşırken, öğretmenlerin e-Okul sistemine yapacakları yoklama ve devamsızlık girişlerinin ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler "E-Okul devamsızlık girişi ne zaman kapanıyor?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

e-Okul yoklama ne zaman kapanacak? 2025 güncel e-Okul yönergesi!e-Okul yoklama ne zaman kapanacak

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, e-Okul sistemi üzerinden devamsızlık ve yoklama girişlerinin son tarihi 20 Haziran 2025 Cuma günü olarak açıklandı. Bu tarihe kadar öğretmenler, öğrencilerin tüm devamsızlık bilgilerini sisteme girebilecek. Belirlenen sürenin ardından sistem, öğretmenler için veri girişine kapatılacak.

Öğrenciler ve veliler ise e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) aracılığıyla, 20 Haziran 2025 tarihine kadar not ve devamsızlık bilgilerini eokul.meb.gov.tr üzerinden görüntülemeye devam edebilecek.

Karne öncesi dönemde öğrencilerin belge durumu, ders notları ve devamsızlık kayıtlarının netleşmesi açısından bu tarih büyük önem taşıyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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