E okul veli bilgilendirme sistemine nasıl giriş yapılır? 2019 LGS sonuçları nereden öğrenilir?

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu bugün yanıtlanırken milyonlarca öğrenci E okul sistemine akın etti. Öğrencilerin 4 yıllık eğitim öğretim hayatının hangi lisede süreceği bugün öğrenilecek. Peki LGS tercih sonuçları nasıl öğrenilir? LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır? E okul veli bilgilendirme sistemine nasıl giriş yapılır? LGS yerleştirme sonuçları MEB! 2019 LGS tercih sonuçlarıyla ilgili detaylar haberimizde…

LGS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

LGS tercih sonuçları 22 Temmuz 2019 yani bugün MEB tarafından hazırlanan https://eokulyd.meb.gov.tr/ adresinden öğrenilecek.

E OKUL VBS GİRİŞ SİSTEMİNE GİRİŞ NASIL YAPILIR?

LGS sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar e okul veli bilgilendirme sistemine giriş yaparak sonuçları öğrenebilir. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan siteye https://eokulyd.meb.gov.tr/ adresinin sağ tarafındaki bölümden giriş yapılır. Öğrencinin T.C. kimlik numarası, okul numarası ve güvenlik kodu girilerek sisteme erişim sağlanır.

Daha sonra açılan pencerede öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri sorulmaktadır. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı istenmektedir. Bu bilgilerin doğru girilmesi sonucunda sistem açılır.

2019 LİSE KAYITLARI VE NAKİL TARİHLERİ NE ZAMAN?

* Bu yıl birinci nakil tercihleri 29 Temmuz-2 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek. Sonuçlar 5 Ağustos'ta açıklanacak.

* İkinci nakil başvuruları 5-8 Ağustos tarihinde yapılacak ve sonuçlar 10 Ağustos'ta belli olacak.

* Yerleşemeyen öğrenciler, il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19 Ağustos tarihinde alınmaya başlayacak. 23 Ağustos'ta bitecek.

* Boş kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos'ta alınacak.

* Yatılılık başvuruları, 26-29 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

* Nakil komisyonlarının yerleştirmeleri 6 Eylül itibarıyla tamamlanacak ve yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019'da başlayacak.