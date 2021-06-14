e Nabız çöktü mü? e Nabız çöktü mü 2021?

Vatandaşlarımızın koronavirüs test sonuçlarını ve tahlil sonuçlarını görüntüleyebilmelerine olanak sağlayan e-nabız sistemi ile ilgili sorun yaşanıyor. Peki e Nabız çöktü mü, e Nabız'a nasıl girilir?

Korona virüs test sonuçları, Sağlık Bakanlığı'nın geliştirdiği ve tüm sağlık geçmişinizi, tahlil sonuçlarınızı görebildiğiniz e-Nabız sistemi üzerinden kolaylıkla sorgulanabiliyor. Peki bu akşam e-nabız çöktü mü?

E-NABIZ ÇÖKTÜ MÜ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İşçi ve memurların tamamı için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar… Yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun!" dedi. Ardından sistemi erişim kapandı.

İŞÇİ VE MEMUR AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazıp, koronavirüs aşısı randevusu oluşturabilirsiniz.

Aşı işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabiliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

MHRS AŞI RANDEVUSU ALMA

MHRS'den randevu almak için; önce üyelik kaydı oluşturun. "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

MHRS mobilden aşı randevusu almak için önce uygulamayı telefonunuza indirin sonra TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevu alın. Sisteme giriş yapıldıktan sonra "Hastane randevusu al" seçeneği üzerinden "Genel Arama" ardından "Covid-19 aşı" seçeneğini tıklayarak gerekli bilgileri girmeniz gerekiyor.

E-NABIZ NEDİR? E-NABIZ SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR?

e-Nabız, sağlık kuruluşlarından toplanan sağlık verilerine, vatandaşların ve sağlık profesyonellerinin internet ve mobil cihazlar üzerinden erişebilecekleri bir uygulamadır. Telefonunuza e-Nabız uygulamasını indirerek ya da https://enabiz.gov.tr/ adresinden e-Nabız sistemine giriş yapabilirsiniz.

e-Nabız ayrıca muayene, tetkik ve tedavilerin nerede yapıldığına bakılmaksızın, tüm sağlık bilgilerinin yönetilebildiği, tıbbi özgeçmişe tek bir yerden ulaşılabilecek bir kişisel sağlık kaydı sistemi.

Sisteme girişte kimlik doğrulama iki şekilde mümkün oluyor:

e-Devlet kapısı üzerinden e-Devlet şifresi, e-İmza veya Mobil İmza kullanılarak T.C. Kimlik Numarası ile sisteme giriş yapılabiliyor.

e-Devlet şifresi yoksa Sağlık Bakanlığı'na kayıtlı Aile Hekimine cep telefonu numarasının kaydı yapılarak telefona gelecek kısa mesaj ile iletilen tek kullanımlık erişim koduyla sisteme girilebiliyor.