E-nabız aşı sorgulama nasıl yapılır? E-Nabız kaydolma işlemi detayları...
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E-nabız aşı sorgulama nasıl yapılır? E-Nabız kaydolma işlemi detayları...

14.01.2021 16:45 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:48
E-nabız aşı sorgulama nasıl yapılır? E-Nabız kaydolma işlemi detayları...

Aşı sorgulama tüm Türkiye'nin gündeminde olan konulardan. Yurt genelinde ilk olarak sağlık çalışanlarında kullanılan koronavirüs aşısı, dün akşam canlı yayında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinde uygulandı. E-nabız aşı sorgulama nasıl yapılır? E-Nabız kaydolma işlemi detayları...

Küresel yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele sürecinde geliştirilen aşılardan Çinli Sinovac firmasınca üretilen ve Türkiye'ye getirilen 3 milyon dozluk CoronaVac aşısının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarındaki test süreci tamamlandı. Aşı sorgulama e-Nabız sistemi ve 2023'e SMS atarak başladı. Peki aşı sorgulama nasıl yapılır?

E-NABIZ AŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Aşılanıp aşılanmayacağımızı ya da sıranın bize gelip gelmediğini nasıl öğreneceğiz? diye merak edenler, E-Nabız sisteminden ya da 2023'e 'Aşıla' yazıp SMS atarak öğrenebileceksiniz. Aynı zamanda hastaneye gelemeyen vatandaşların evlerine gidilerek aşı uygulaması gerçekleştirilecek.

E - NABIZ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

MHRS AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI

KİMLER AŞI YAPTIRABİLECEK?

Öncelikli grup;

* İlk etapta aşılar 1 milyon 119 bin sağlıkçıya yapılacak.

* İkinci grupta 380 bin 65 yaş üstü vatandaşa yapılacak.

* Üçüncü grupta asker, polis ve öğretmenlere yapılacak.

* Dördüncü grupta ise ilk 3 grupta yer almayan vatandaşlara yapılacak.

E-NABIZ KAYDOLMA

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından hizmete alınan ve 8 milyon kullanıcıya erişen e-Nabız: Kişisel Sağlık Sistemi'ne e-Devlet kapısı üzerinden giriş yaparak tüm sağlık kayıtlarınıza 7/24 erişebilirsiniz.

e-Nabız_Kişisel Sağlık Sistemi ile;

Tüm sağlık tesisi ziyaretleriniz ve detaylarına, (randevu, tanı, tedavi, reçete bilgileri)

Tüm tetkiklerinize, (tahlil, görüntüleme, alerji bilgileri)

Güncel sağlık bilgilerinize,

Muayene ve tedavilerinize ait her tür detaylı bilgiyi içeren sağlık geçmişinize,

Çocuklarınızın sağlık verilerine erişebilir, kalp krizi riskinizi hesaplayabilir ve tüm bu bilgileri erişimine izin verdiğiniz doktorunuzla paylaşabilirsiniz.

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Mobil uygulamalarına ile akıllı telefon ve tablet bilgisayarlarınızdan da erişebilirsiniz.

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