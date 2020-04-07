E Devlet maske başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz maske başvurusu nası yapılır? E devlet maske dağıtımı, maske satışı, maske siparişi nasıl yapılır? Ücretsiz maske dağıtımı ePttAVM üzerinden başlamıştı. Ancak yaşanan yoğunluk nedeniyle ücretsiz maske başvuruları e Devlet üzerinden alınmaya başlandı. Peki, e Devlet maske başvuru nasıl yapılır? Ücretsiz maske nasıl alınır, kimler alabilir? E devlet maske dağıtımı, maske satışı, maske siparişi nasıl yapılır? Maske alım şartları nelerdir?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında başlatılan ücretsiz maske dağıtımı uygulaması hayata geçti. 20-65 yaş arası vatandaşların yararlanacağı uygulamada vatandaşlar bazı konuları merak etti. Ücretsiz maske dağıtımı hakkında E Devlet maske başvuru nasıl yapılır? Ücretsiz maske nasıl alınır, kimler alabilir? E devlet maske dağıtımı, maske satışı maske siparişi nasıl yapılır gibi soruların yanıtları araştırıldı. E DEVLET ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Vatandaşlar e devlet üzerinden (https://basvuru.turkiye.gov.tr/) ücretsiz maske başvurularını yapabirler. Başvuru işleminde yapılması gerekenler: İlk olarak https://basvuru.turkiye.gov.tr/ adresine giriş yapınız. E Devlet ücretsiz maske başvuru formunda istenilen Kimlik Bilgileri Ad Soyad Aile Bilgileri İletişim Bilgileri Cep Telefonu Adres Güvenlik Sorusu Bölümlerini doğru şekilde doldurup kullanım şartlarını kabul ettikten sonra "MASKE SİPARİŞİ VER" butonuna tıklayınız. Bu işlemleri yaptıktan sonra ücretsiz maske siparişi işleminiz tamamlanmış olacaktır. AİLEDEN BAŞKA KİŞİLER İÇİN ÜCRETSİZ MASKE SİPARİŞİ VEREBİLİR MİYİM? E devlet ücretsiz maske başvuru ekranında yer alan "Aile Bilgileri/ Aile Bireyi Ekle" bölümünden aile bireyleri için maske başvurusu yapabilirsiniz. KAÇ ADET MASKE ALMA HAKKIMIZ VAR? E Devlet ücretsiz maske uygulaması üzerinden 3 katlı 5 Adet Cerrahi Maske alma hakkı mevcuttur. KİMLER ÜCRETSİZ MASKE ALABİLİR? Bu hizmeti kullanarak kendiniz ve aynı hanede bulunan aile bireyleriniz için 20 yaş üstü ve 65 yaş altı olmak koşuluyla ücretsiz maske talebinde bulunabilirsiniz.