E-5'te Zincirleme Kaza: 1'i Ağır 5 Yaralı

E-5 karayolu Edirnekapı mevkiinde bariyer çalışması yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi kamyonetine 3 aracın çarptığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kaza sonrasında trafik durma noktasına geldi. Kaza, saat 18.00 sıralarında E-5 karayolu Edirnekapı mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında bariyer çalışması yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi kamyonetine Ahmet Yeşilyurt idaresindeki 34 HR 3604 plakalı cipin çarpması soncunda zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yolda seyreden Ziya Gümüş idaresindeki 34 PV 9590 plakalı lüks otomobil ve Eyüp Korkmaz yönetimindeki 34 KP 2994 plakalı hafif ticari araç da yola savrulan kamyonete çarptı. 3 aracın çarptığı kazada 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası trafikte seyreden sürücüler polis ve sağlık ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası yaralılar tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza mahalline gelen ekiplerin yaptığı çalışmalar sonrasında, trafik akışı kısa bir süre iki şeritten sağlandı. Ekiplerin çalışmalarının sona ermesiyle birlikte trafik akışı tekrar normale döndü.



(Doğancan Cesur - Volkan Kayalar /İHA)