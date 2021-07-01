Sürücüler tekme tokat birbirine girdi...Kavga anı kamerada
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Sürücüler tekme tokat birbirine girdi...Kavga anı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sürücüler tekme tokat birbirine girdi.

Sürücüler tekme tokat birbirine girdi...Kavga anı kamerada

İSTANBUL - E-5 Karayolu Şirinevler mevkiinde minibüs ile otomobil sürücüleri henüz bilinmeyen bir sebeple tekme tokat birbirine saldırdı. Vatandaşlar tarafları ayırmakta güçlük çekerken, yaşanan kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde E-5 Karayolu Şirinevler-Ataköy mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, minibüs sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı. Sürücüler arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflar birbirlerine tekme ve tokatlarla saldırdı. Kavgayı gören duraktaki vatandaşlar, iki tarafı da sakinleştirmek için uzun süre uğraştı. Bir süre sonra sakinleşen sürücüler, araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı. Çevrede bulunan vatandaşlar olayları film izler gibi seyrederken, yaşanan kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sürücüler tekme tokat birbirine girdi...Kavga anı kamerada
Sürücüler tekme tokat birbirine girdi...Kavga anı kamerada
Sürücüler tekme tokat birbirine girdi...Kavga anı kamerada
Sürücüler tekme tokat birbirine girdi...Kavga anı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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