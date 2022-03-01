2015 yılında piyasaya sürülen Dying Light'ın açık dünyasında gündüzleri rahat bir şekilde zombi öldürürken hava karardığında ise saklanacak delik arayacaksınız. Gizemli bir şekilde yayılan virüs salgınından perişan olmuş Harran'ı keşfedip ister tek başınıza ister arkadaşlarınızla beraber görevleri yaparak Harran'ı keşfedin. Peki, Dying Light sistem gereksinimleri neler? Dying Light kaç GB? Dying Light kaç TL? İşte detaylar…

Dying Light'ı dört kişiye kadar co-op bir şekilde arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Oyunda bulunan gece gündüz döngüsü ile hayatta kalma zorluğunun değiştiği Harran'da saklanarak ve kaçarak hayatta kalın. Ayrıca parkur yeteneğinizle beraber geniş açık dünyada binalardan binalara uçarak parkur yeteneğinizi deneyimleyin.

Dying Light Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel® Core™ i5-2500 @3.3 GHz/ AMD FX-8320 @3.5 GHz

Bellek: 4 GB RAM DDR3

Depolama: 40 GB boş alan

Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 560/ AMD Radeon™ HD 6870 (1GB VRAM)

Dying Light Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel® Core™ i5-4670K @3.4 GHz/ AMD FX-8350 @4.0 GHz

Bellek: 8 GB RAM DDR3

Depolama: 40 GB boş alan

Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 780/ AMD Radeon™ R9 290 (2GB VRAM)

DirectX®: Sürüm 11

Dying Light Kaç GB?

Dying Light 2'yi oynayabilmeniz için en temel kurulumlar dahil 40 GB boş alan gerekmektedir.

Dying Light Kaç TL?

Dying Light'ın indirimsiz Steam fiyatı 59 TL'dir ancak indirim ile 20 TL'ye kadar düşmektedir.

Dying Light Kaç Kişi Oynanıyor?

Dying Light'ı 4 kişiye kadar arkadaşlarınızla beraber oynayabilirsiniz.