Dying Light 2'ye daha fazla güncelleme geliyor

Geçtiğimiz günlerde çıkış yapan Dying Light 2'ye ilk güncelleme gelmiş olsa da oyuncular hala oyun içerisinde buglar ve hatalarla karşılaşabiliyor. Geliştirici ekip bu durumu düzeltmek için önümüzdeki günlerde yeni bir güncelleme getireceğini açıkladı.

Gelişmiş co-op kararlılığı, eksik dokular ve ses sorunları için düzeltmeler, Twitch droplarından ve benzeri oyun içi ödüllerin alınmasıyla ilgili sorunlar, DLSS ve ışın izleme için ise performans iyileştirmesi yer alacak.

Dying Light 2 Stay Human'ın Twitter'dan yaptığı paylaşımda PC oyuncuları için düzenli güncellemeler getirmeye devam edeceğini açıkladı. Oyun çökmesi, siyah ekranlar, co-op yapay zeka hataları ve oyuncuların satıcılara değerli eşyaları satamaması gibi karşılaşılan hatalar düzeltilecek.