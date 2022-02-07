Dying Light 2'ye daha fazla güncelleme geliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dying Light 2'ye daha fazla güncelleme geliyor

Haberler.com, Yakupcan Aydemir - Gamegar
 - Güncelleme:
Dying Light 2'ye daha fazla güncelleme geliyor

Dying Light 2 Stay Human geliştiricileri Techland, hafta sonu canlı yayında birkaç düzeltmeyi bastırdıktan sonra, "önümüzdeki günlerde daha fazlasını eklemeye devam edeceğini" söyledi.

Geçtiğimiz günlerde çıkış yapan Dying Light 2'ye ilk güncelleme gelmiş olsa da oyuncular hala oyun içerisinde buglar ve hatalarla karşılaşabiliyor. Geliştirici ekip bu durumu düzeltmek için önümüzdeki günlerde yeni bir güncelleme getireceğini açıkladı.

Gelişmiş co-op kararlılığı, eksik dokular ve ses sorunları için düzeltmeler, Twitch droplarından ve benzeri oyun içi ödüllerin alınmasıyla ilgili sorunlar, DLSS ve ışın izleme için ise performans iyileştirmesi yer alacak.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Dying Light 2 Stay Human'ın Twitter'dan yaptığı paylaşımda PC oyuncuları için düzenli güncellemeler getirmeye devam edeceğini açıkladı. Oyun çökmesi, siyah ekranlar, co-op yapay zeka hataları ve oyuncuların satıcılara değerli eşyaları satamaması gibi karşılaşılan hatalar düzeltilecek.

Dying Light 2'ye daha fazla güncelleme geliyor

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Dying Light 2 Stay Human, Dying Light 2, Steam, Gamegar,, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title