Dying Light 2'ye 5 yıl boyunca güncelleme gelecek

Dying Light'ın Twitter'dan yaptığı paylaşımda oyunun lansmanından sonraki en az 5 yıl boyunca yeni hikaye, konumlar, oyun içi etkinlikler ve daha nice güncellemeler geleceğine dair söz verdi.

Dying Light geliştirici ekibi yaptığı açıklamada, "Prömiyerden SONRA ne olacağını bilmek ister misiniz? Dying Light 2 Stay Human'ın dünyasını lansmandan sonra en az 5 yıl boyunca yeni hikayeler, konumlar, oyun içi etkinlikler ve sevdiğiniz tüm eğlenceli şeylerle genişletmeyi garanti ediyoruz!" sözlerine yer verdi.

ÖNÜMÜZDEKİ 5 YIL BOYUNCA GÜNCELLEME ALACAK

Techland kısa süre önce oyunun resmi Twitter hesabı üzerinden Dying Light 2'nin etkinlikler, konumlar, hikaye ve oyun içi öğeler gibi yeni içerikler de dahil olmak üzere en az beş yıllık lansman sonrası destek alacağını duyurdu. Dying Light 2, parkour ve tırmanmaya verdiği önem göz önüne alındığında hem yatay hem de dikey alanda önemli miktarda olan oldukça geniş bir açık dünyaya sahip gibi görünüyor, bu nedenle Techland'ın önümüzdeki yıllarda yeni görevler ve hedefler eklemek için birlikte çalışabileceği çok fazla gayrimenkul olabilir.

Ayrıca Dying Light geçtiğimiz günlerde yapılan bir diğer paylaşımda Dying Light 2'nin oynanış süresi 500 saat olarak bildirilmişti.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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