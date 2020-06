DxOMark: iPhone SE 2020 Kamera Testinde Hayal Kırıklığı Yarattı DxOMark, Apple'ın ikinci nesil iPhone SE telefonunu kamera testine soktu. DxOMark'a göre ses kalitesi olarak orta sınıf akıllı telefonlar arasında en iyisi olan iPhone SE 2 (2020), kamerada hayal kırıklığı yaşattı.

DxOMark, Apple'ın ikinci nesil iPhone SE telefonunu kamera testine soktu. DxOMark'a göre ses kalitesi olarak orta sınıf akıllı telefonlar arasında en iyisi olan iPhone SE 2 (2020), kamerada hayal kırıklığı yaşattı. DxOMArk iPhone SE 2 kamera testi sonucu haberimizde.

2018 Akıllı Telefonlarını Geçemedi!

iPhone SE 2020'nin ana kamerası 101 puan alarak, DxOMark tarafından test edilen akıllı telefonlar arasında ilk on hatta yirminin içine bile giremedi. DxOMark'ın genel sıralamasında uygun fiyatlı iPhone aralarında 2018 HTC U12+, Asus ZenFone 6, Motorola Edge+ ve Xiaomi mi 9'un da bulunduğu 36 akıllı telefon modelinin gerisinde kaldı. Sonuçları 2018 iPhone XR ve uygun fiyatlı Google Pixel 3a ile eşit düzeyde.

Tek Kameranın Dezavantajı

iPhone SE 2020, fotoğraf çekiminde 103 puan, video çekiminde 98 puan aldı. DxOMark uzmanları iPhone SE 2020'nin birçok açıdan daha pahalı olan iPhone 11 ile karşılaştırılabilir bir kalite gösterdiğini belirtti. Bununla birlikte, tek kamera yakınlaştırma ve bokeh efekti gibi özelliklerde kayda değer bir şekilde kaybediyor. Ek olarak, ultra geniş açılı kameranın olmaması iPhone 11'e kıyasla önemli bir dezavantaj.

Ön kameraya gelince, burada durum biraz daha iyi; akıllı telefon ilk yirmi arasına girmeyi başarıyor. DxOMark sıralamasında 16 modelin arkasında olan iPhone SE 2020, ortalama 84 puan alıyor. Huawei Mate 30 Pro 5G ve Xiaomi mi Mix 3'te benzer sonuçlar görüyoruz.

With an overall #DXOMARK Camera score of 101, the @Apple #iPhoneSE (2020) offers comparable quality in many respects to the #iPhone11, but its single camera setup falls short for zoom and bokeh when compared to our top performers.

Read the full review: https://t.co/HWmqkIPYMD pic.twitter.com/DHVRViFhxD

— DXOMARK (@DxOMark) June 26, 2020

Seste Sınıfının En İyisi

DxOMark'a göre, iPhone SE 2020 kamera testinde hayal kırıklığı yaratsa da ses testinde sınıfın en iyisi olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Tamindir