Dwayne Johnson, video oyunundan uyarlanacak bir filmde rol alacağını duyurdu

Amerikalı aktör ve eski Amerikan futbolu oyuncusu Dwayne Johnson, Men's Journal'a verdiği bir röportajda, "Hangi oyunu uyarlama yaptığımızı söyleyemem ama bu yıl içerisinde duyuru yapılacak" ifadelerine yer verdi.

"HERKESİN SEVECEĞİ BİR VİDEO OYUNU OLACAK"

Oyunculuk kariyerinde daha öncelerinde de video oyunu filmi uyarlamasında yer alan Dwayne Johnson, Midway Games'in geliştirdiği Rampage oyunun uyarlaması olan filmde de rol aldı. Amerikalı aktör, üzerinde çalıştıkları filmi herkesin seveceği bir video oyunu uyarlaması olacağına dair söz verdi.

Dwayne Johnson - WWE 2K22

"EN BELALI OYUNLARDAN BİRİNİ EKRANA GETİRECEĞİZ"

Yaptığı röportajda en sevdiği oyunun Madden NFL olduğunu söyleyen oyuncunun bu yorumundan sonra bir Amerikan futbolu oyununun uyarlamasında oynayacağına dair söylentiler çıkmaya başladı. Dwayne Johnson, röportajın devamında, "En büyük, en belalı oyunlardan birini ekrana getireceğiz. Dünyanın dört bir yanındaki hayranlarımla buluşturacağım için çok heyecanlıyım" sözlerine yer verdi.

Dwayne Johnson - Fortnite

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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