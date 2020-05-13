DÜZCE ZİRAAT ODASI BAŞKANI ÖZTÜRK FINDIK FİYATLARI BU YILDA YÜKSEK SEYREDECEK
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DÜZCE ZİRAAT ODASI BAŞKANI ÖZTÜRK FINDIK FİYATLARI BU YILDA YÜKSEK SEYREDECEK

DÜZCE Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk geçtiğimiz sezon 800 bin ton olan fındık rekoltesinin bu sezon 500 ile 600 bin ton arasında düşeceğini tahmin ettiklerini, bu nedenle fındık fiyatlarının bu yıl da yüksek seyredeceğini belirtti.

DÜZCE ZİRAAT ODASI BAŞKANI ÖZTÜRK FINDIK FİYATLARI BU YILDA YÜKSEK SEYREDECEK
13.05.2020 08:44 | Son Güncelleme: 13.05.2020 08:44

DÜZCE Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk geçtiğimiz sezon 800 bin ton olan fındık rekoltesinin bu sezon 500 ile 600 bin ton arasında düşeceğini tahmin ettiklerini, bu nedenle fındık fiyatlarının bu yıl da yüksek seyredeceğini belirtti.

Düzce Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk bölgenin en önemli geçim kaynağı olan fındık hakkında açıklamalarda bulundu. Öztürk, çiftçilerin salgın döneminde bahçelerine rahatça gittiklerini ifade ederek, 'Düzce'de çiftçilerimiz birinci derece yakınlarıyla birlikte valimizin talimatıyla tarlalarına çok rahat gidip gelebiliyor. Fındık bahçelerimizde gübrelerimizi attık, ot ilaçlarımızı attık şu günlerde dal ilaçlamalarına başlayacağız. Düzce çiftçisi bu yıl ekim, dikim ve üretime daha fazla destek verdi. Cumhurbaşkanımızın talimatına uyarak Düzce'de boş yer kalmayana kadar ekime, dikime devam ediyoruz. Şu anda hızlı bir şekilde ekim devam ediyor." dedi.

FINDIK REKOLTESİ 500-600 BİN TON OLACAK

Fındık rekoltesinin geçen sezona göre daha düşük olacağına dikkat çeken Öztürk, 'Şu anda fındık fiyatı 23 ile 25 lira arasında değişiyor. Rekoltemiz bu sene düşük olacak. Bunun açık açık bilinmesi lazım. 700-800 bin ton civarında olan fındık bu sene Türkiye genelinde 500-600 bin tona düşecek. Bu da fındık fiyatlarının yukarlara gitmesine yardımcı olacaktır. Çiftçilerimize tavsiyelerimiz fındık bahçelerinin bakımlarını, gübrelemelerini iyi yapsınlar." diye konuştu.

MUTLAKA MEVSİMLİK İŞÇİ GELMELİ

Öztürk, koronavirüs salgını nedeniyle bölgeye işçi gelmemesi durumunda fındığın yarısının bahçede kalabileceğine ifade ederek, şöyle konuştu:

'Karadeniz bölgesi ziraat odaları olarak biz genel başkanımızla telekonferans aracılığı ile görüşme yaptık. İl dışından bölgeye fındık işçisi gelmezse fındıklarımızın yarısı bahçede kalır ve toplayamayız. Çünkü 1 evde 3 kişi varsa ve sezonda 30 ton fındık alıyorsa bunun ancak yarısını toplayabilir. Yarısı bahçede kalırsa çiftçilerimizin ve devlet ekonomisinde büyük kayıp demektir. Mutlaka il dışından işçi bekliyoruz. Bu konuda da yetkilerden yardım istiyoruz.ö"

İşçilerin gelmesi durumunda gerekli tedbirlerin alınabileceğini söyleyen Öztürk, 'Gelecek işçi arkadaşlarımızın kalacak yerleri belli. Her çiftçi kendi evinin önünde bahçesi var, işçi arkadaşlar için evleri var. Orada misafir ediyorlar. Sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri bu işçilerin denetlemesini yapıyorlar. Bu şekilde yıllardır bu işi çözüyoruz. Bu yılda herhangi bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Ama mutlaka işçi bekliyoruz"dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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