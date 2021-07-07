Düzce'yi sel vurdu! Taşan derelerin yakınındaki evler boşaltılıyor
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Düzce'yi sel vurdu! Taşan derelerin yakınındaki evler boşaltılıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Düzce'de etkili olan şiddetli sağanak yağış, sele neden oldu. Çilimli, Cumayeri ve Akçakoca'da etkili olan yağışlar nedeniyle, dere kenarındaki evler tedbir amacıyla boşaltılıyor. Mahsur kalan vatandaşlar hakkında açıklamada bulunan Düzce Valisi Cevdet Atay, "Mahsur kalan vatandaşlarımızla irtibat halindeyiz. Dere yataklarında yaşayan vatandaşlarımız, bu gece evlerinde kalmasın" dedi.

Düzce'de akşam saatlerinden itibaren etkisi artıran sağanak yağış, su baskınlarına neden oldu. Özellikle Çilimli, Cumayeri ve Akçakoca'da büyük hasara neden olan yağış sonucu dereler taştı, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

ARAMA KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yağmur nedeniyle ilçelerde sokaklar göle dönerken, derelerde taşkınlar meydana geldi. Çok sayıda evin su bastığı bölgelere AFAD, 112 Acil, itfaiye, UMKE ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Düzce'yi sel vurdu! Taşan derelerin yakınındaki evler boşaltılıyor

DERE YAKINDAKİ EVLER BOŞALTILIYOR

Taşkınların fazla olduğu bölgelerde derelere yakın olan evler ekipler tarafından tedbir amaçlı boşaltıldı. Yağışın devam ettiği bölgede ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

VALİ ATAY: İRTİBAT HALİNDEYİZ

Düzce'deki son durum hakkında açıklamalarda bulunan Düzce Valisi Cevdet Atay, sel felaketi nedeniyle mahsur kalan vatandaşlarla irtibat halinde olduklarını belirterek, "Selde mahsur kalan vatandaşlarımızla irtibat halindeyiz. Kurtarma çalışmaları için ekipleri acil olarak harekete geçti. Dere yataklarındaki evlerde yaşayan vatandaşlarımız, bu gece evlerinde kalmasın. Kent merkezinde oluşturulan misafirhanelerimiz var, Düzcelileri orada misafir edeceğiz" dedi.

Düzce'yi sel vurdu! Taşan derelerin yakınındaki evler boşaltılıyor

2019 YILINDA 7 KİŞİ ÖLDÜ

Diğer yandan Düzce'deki Esmahanım köyünde 2019 yılında meydana gelen deprem sonucunda 7 vatandaş can vermişti. Yine aynı köyün, su baskınları nedeniyle boşaltıldığı öğrenildi. Düzce'deki selde şu ana kadar can kaybı veya yaralı bilgisi yok.

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Düzce'yi sel vurdu! Taşan derelerin yakınındaki evler boşaltılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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