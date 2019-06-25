Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezuniyet coşkusu

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, düzenlediği 2018-2019 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni ile yeni dönem mezunlarını vermenin gururunu ve coşkusunu yaşadı.

Mezun doktorların sahneye davet edilmesiyle başlayan programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Tıp Fakültesi 2018-2019 Akademik Yılı Dönem Birincisi Dr. Meliha Gezen, 6 yıllık zorlu eğitim hayatının sonrasında ömür boyu büyük bir gururla taşıyacakları hekimlik mesleğine adım atmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Meslek hayatlarında dil, din, ırk ve mevki ayrımı yapmadan insanlığa hizmet edeceklerini vurgulayan Dr. Meliha Gezen, üniversite dönemi boyunca kendilerine her zaman destek olan başta Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar olmak üzere, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sarfinaz Ataoğlu, öğretim üyelerine ve en büyük destekçileri ailelere teşekkür etti.

Bu güne kadar 807 doktor yetişti

Programda konuşan Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sarfinaz Ataoğlu, insan hayatının en değerli varlığı sağlığı için bugüne kadar 807 hekim yetiştirdiklerini ifade ederek bu hekimlerin ülkemizin dört bir yanında fedakarca çalıştığını belirtti. Tıp Fakültesi'nin kuruluşunun 27. yılında 91 öğrenciyi hekim olarak mezun etmenin heyecanını yaşadıklarını dile getiren Ataoğlu, öğrencilerin yetiştirilmesinde emeği geçen tüm vefakar öğretim üyelerine teşekkür etti. Mezun olan hekimlerin topluma ve insanlığa hizmet ederek şifa ve mutluluk dağıtacaklarına işaret eden Prof. Dr. Sarfinaz Ataoğlu, hekimlere hitaben "Bu kutsal ve onurlu mesleğin kıymetini bilin. Hastalara şefkatle ve empatiyle yaklaşın. Tıbbi etik ve ahlaki değerlere bağlı olun" diyerek tüm mezunlara başarılar diledi.

Rektör Çakar, sağlıkta şiddetin olmadığı bir gelecek diledi

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, büyük heyecan ve gurur yaşadıklarını belirterek sağlıkta şiddetin olmadığı bir gelecek temennisiyle sözlerine başladı. Düzce Üniversitesi'nin değerli akademik kadrolarının yetiştirdiği mezunların, gelecek yaşamlarında Düzce Üniversitesi'nin ışığını ve değer üreten misyonunu yansıtacaklarından emin olduğunu söyleyen Rektör Çakar, ailelerin de her zaman mezunların yanında olacağını sözlerine ekledi. İyi hekimi, etrafına güven veren hekim şeklinde tanımlayan Prof. Dr. Çakar, hekimlikte; hasta ve hasta yakınlarıyla kurulan bağın, güvenin ve iyi iletişimin önemine vurgu yaptı. Eylül ayında Tıp Fakültesi için yeni bir eğitim bloğunun daha hizmete gireceğini belirten Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi yatırımlarının hızla devam ettiği bilgisini paylaşarak tüm mezunlara başarı dileklerini iletti.

Mezuniyet kütüğüne isimlik çakılmasıyla devam eden programda, Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, dönem birincisi Dr. Meliha Gezen'e mezuniyet belgesini ve plaketini takdim etti. Dönem ikincisi Dr. Cemile Şimşek'e mezuniyet belgesi ve plaketi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, tarafından takdim edilirken, dönem üçüncüsü Dr. Tuğçe Özdemir, mezuniyet belgesi ve plaketini yine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin'in elinden aldı.

Mezuniyet pastasının da kesildiği programda, 2019 Yılı Acil Tıp Derneği tarafından verilen Yılın En İyi Acil Servis İntern Doktoru ödülünün sahibi olan Dr. Fatma Yalçın'a ödülü, Acil Tıp Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Feruze Turan Sönmez tarafından takdim edildi.

Tıp Fakültesinden mezun olan hekimlere mezuniyet belgelerinin takdim edilmesiyle devam eden programın son bölümünde, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Bora Büken eşliğinde Hipokrat Yeminini hep birlikte okuyan mezun hekimler, keplerini coşkuyla havaya fırlatarak mezuniyetin ve bu kutsal mesleğe adım atmanın gururunu yaşadı. - DÜZCE

Kaynak: İHA