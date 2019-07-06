Düzce Üniversitesi öğrencileri TÜBİTAK proje yarışmasında

Düzce Üniversitesi Çevre Mühendisliği öğrencileri Tuğba Arslan ve Ahmet Akburak gerçekleştirdikleri proje ile İstanbul'da düzenlenen TÜBİTAK Proje Yarışması'nda Düzce Üniversitesi'ni temsil etti.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca ön lisans ve lisans öğrencilerinin, ülkemizin ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda bilimsel çözümler üretmelerini ve bu doğrultuda bilgi ve becerilerini arttıracak projeler geliştirmelerini teşvik etmek amacıyla düzenlenen 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları, ülkemizin dört bir yanından gelen üniversite öğrencilerinin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden Tuğba Arslan ve Ahmet Akburak, TÜBİTAK 2242 proje yarışmalarında ön değerlendirmeden başarı ile geçerek "Güneş Paneli Entegreli Elektrokimyasal Prosesler ile Metal İşleme Sanayi Atıksularının Arıtımı" konulu çalışmalarını TÜBİTAK Proje Yarışması'nda sergiledi.

Yaptıkları çalışma hakkında açıklamalarda bulunan Proje Yürütücüsü Tuğba Arslan, "TÜBİTAK'ın 2209-A projesi kapsamında destek almıştık. Projemizi tamamladık. Aklımıza bitirmiş olduğumuz projeye ek olarak çevre teknolojilerine yenilenebilir enerji entegrasyonu mümkün olabilir mi? şeklinde bir soru geldi. Bu anlamda yapmış olduğumuz reaktöre güneş panelini entegre ederek sistemin gerekli olan elektrik enerjisini güneşten karşıladık. Böylece atıksu arıtım maliyetini büyük oranda minimize etmeyi başardık" dedi.

Proje araştırmacılarından Ahmet Akburak ise yaptığı açıklamada; "Bu tür çalışmalar önemli mesleki kazanımlar elde etmemize olanak sağlamaktadır. Gerçekleştirdiğimiz proje ile güneşin olduğu her yerde enerji maliyetsiz atıksu arıtımının yapılabileceğini gördük. Özellikle sahil bölgelerindeki fabrikalar veya evsel atıksularının arıtımı için geliştirdiğimiz bu yöntem ile arıtım işleminin çok daha kolay ve ucuz olacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İHA