DÜZCE Rukiye'nin doğum gününü kutladılar Rukiye'nin doğum gününü kutladılar DÜZCE İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve Yeşil Düzce Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Okul Müdürü Dilek Kar, okulda eğitim gören zihinsel engelli öğrenci Rukiye Nur Kıyğıl'a sürpriz yaparak, evinin önünde doğum gününü kutladı.

Rukiye'nin doğum gününü kutladılar DÜZCE İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve Yeşil Düzce Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Okul Müdürü Dilek Kar, okulda eğitim gören zihinsel engelli öğrenci Rukiye Nur Kıyğıl'a sürpriz yaparak, evinin önünde doğum gününü kutladı. Yeşil Düzce Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören zihinsel engelli Rukiye Nur Kıyğıl'ın, 23 Nisan'da doğum günü olduğunu öğrenen İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve Okul Müdürü Dilek Kar, 10 yaşına giren öğrencileri için evinin önünde tüm salgın tedbirlerine dikkat ederek sürpriz doğum günü partisi düzenledi. Rukiye Nur Kıyğıl için hazırlanan pastanın kesilmesinin ardından, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit hediyeler verdi. Çok mutlu olan Rukiye Nur Kıyğıl, "Mutluyum, çok teşekkür ederim. Öğretmenlerimizi ve arkadaşlarımı çok özledim" dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, "Rukiye'nin bugün doğum günüydü. Çok güzel bir günde doğmuş. Biz Rukiye'mize bir sürpriz yapalım dedik. Onun doğum gününü güzel bir şekilde kutlayalım istedik. Onu mutlu edelim dedik ve organizasyon yaptık. Rukiye'ye mutlu yıllar diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA