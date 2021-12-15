Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

DÜZCE (AA) - Düzce kent merkezinde gece yaşanan soğuk hava ve sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kaynaşlı ilçesindeki 1300 rakımlı Topuk Yaylası'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Doğal güzellikleriyle bilinen Topuk Yaylası'nda konaklayan misafirler de karın oluşturduğu güzel manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi.

Kar, 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'nda da etkisini gösteriyor.

Meteoroloji yetkilileri, kentte sağanağın iki gün daha etkili olacağını, alçak kesimlerde ise kar yağışının beklenmediğini bildirdi.

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri

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